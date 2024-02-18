«قمة بيئية» تستضيف زعيم قبيلة يانومامي الأمازونية

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» بنسخته الثامنة، الناشط البيئي جونيور هيكوراري، زعيم قبيلة يانومامي في الأمازون، ضمن فعاليات «القمة البيئية» في المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من 28 فبراير إلى 5 مارس في «مركز إكسبو الشارقة».

تبرز القمة البيئية الجهود الحثيثة التي يبذلها جونيور هيكوراري، بوصفه نموذجاً لمن أحدثوا تأثيراً في حماية البيئة، حيث انضم منذ شبابه إلى الناشطين المناصرين لقضية حماية الأمازون، بوصفه رئيساً لـ«جمعية يانومامي»، و«مجلس صحة الضواحي المحلية للسكان الأصليين»، وكافح في إزالة الغابات بسبب العمليات الجائرة غير القانونية لاستخراج الذهب والمعادن، وما نجم عنها من آثار كارثية على البيئة الطبيعية والسكان الأصليين في منطقة «ألتو ألجري رورايما» (شمال البرازيل).

وتضم قائمة ضيوف النسخة الثالثة من «القمة البيئية» في «إكسبوجر 2024» 15 متحدثاً، منهم عدد من المصورين العالميين ودعاة الحفاظ على البيئة، ومنهم: تشارلي هاميلتون جيمس، فلوريان شولتز، كاثي موران، بيث والد، كيلي يويان، سانديش كادور، ميلودي منيسي، كارابو ماغاكين.

وأكدت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، التزام المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» بتنظيم «القمة البيئية» التي تتضمن العديد من الفعاليات والمعارض والجلسات النقاشية لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة ونشر الوعي بالقضايا البيئية، بما يحاكي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المناصرة للبيئة ويعكس رؤيتها في الاستدامة.

ولفتت السويدي إلى أن استضافة نخبة من المصورين وأصحاب الاختصاص والخبرة والناشطين ومناصري القضايا البيئية على منصة واحدة، يساهم في تبادل المعارف والخبرات لتعزيز التقارب العالمي والتعاون لضمان ترسيخ مفهوم ومقومات حماية البيئة، ونقل رسالتهم البيئية إلى العالم.

ويقدم المشاركون في القمة البيئية المقرر انعقادها يوم 29 فبراير الجاري ضمن فعاليات «إكسبوجر»، أطروحاتهم المناصرة للبيئة من خلال تجاربهم في التصوير، ويجري استعراض جمال المناطق المحمية التي تم توثيق عوالمها بعدساتهم، لتعزيز العمل والجهود العالمية الرامية إلى نشر الوعي بالحفاظ على البيئة.