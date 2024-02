أليشيا كيز.. صوت الحب والرومانسية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تألقت أسطورة الغناء، النجمة العالمية أليشيا كيز في سماء جزيرة السعديات في أبوظبي، بصوتها القوي وأدائها المميز على أنغام أغنياتها الشهيرة التي تمزج بين الـ «آر آند بي» و«الكلاسيك» و«الجاز»، على خشبة مسرح مهرجان «ليالي السعديات» المفتوح على الهواء الطلق، حيث أحيت أليشيا مساء أمس الأول، الأمسية السادسة من المهرجان التي رفعت شعار «كامل العدد»، وسط حضور وتفاعل جماهيري لافت من مختلف أنحاء العالم.

استقبال حافل

بدأ الحفل الساعة التاسعة مساء، ليتوافد الحضور الغفير على مسرح «ليالي السعديات» من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبالتعاون مع «ميرال» و«السعديات أبوظبي» و«الدار»، قبيل بدء الحفل بساعة ونصف الساعة تقريباً، واستقبل الحضور الجماهيري الغفير أليشيا لحظة ظهورها على خشبة المسرح، استقبالاً حافلاً بعاصفة من التصفيق، وظلوا يرددون اسمها وهي تؤدي أغنيتها الأولى «Fallin love»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

شكراً أبوظبي

وأعربت أليشيا بعد أداء أغنيتها الأولى، عن سعادتها بلقاء جمهورها في العاصمة أبوظبي، ضمن حفلات مهرجان «ليالي السعديات» الذي تقام أمسياته على خشبة مسرح مفتوح في جزيرة السعديات، ويجمع أساطير الموسيقى والغناء من الشرق والغرب في العاصمة الإماراتية، وقالت: «شكراً أبوظبي، فأنا سعيدة جداً بهذا الحفل الرائع والمميز، وأشكر جمهوري على هذه الحفاوة الكبيرة، ومتحمسة أن أقدم موسيقاي والغناء أمامكم، وأتمنى أن تقضوا ليلة موسيقية لا تُنسى وسط الأجواء الخلابة في جزيرة السعديات.

بطلة خارقة

وأطلت أليشيا كيز في حفل «ليالي السعديات» بزي أبيض مشابه لزي البطلات الخارقات، وبمصاحبة العزف على آلة البيانو أدت أغنيتها الشهيرة «superwoman»، التي ردد كلماتها الجمهور معها حتى نهايتها.

وتنقلت الكاتبة والملحنة أليشيا كيز في الحفل بين أغنياتها القديمة والجديدة التي واكبت مسيرتها الفنية، والتي تعبر كلماتها عن الحب والرومانسية وقوة المرأة، وبمزيج من الغناء والاستعراض والعزف على البيانو، قدمت باقة من أشهر أغنيات ألبوماتها التي صدحت بها على مسرح «ليالي السعديات»، من بينها: Girl on Fire، Try Sleeping with a Broken Heart، Un-Thinkable (I’m Ready)، I Need You، No One.

نجاح عالمي

ويذكر أن ألبوم أليشيا الأول «سونجز إن أمينور»، قد لاقى نجاحاً كبيراً وباع أكثر من 12 مليون نسخة عالمياً، وأصبحت الفنانة صاحبة الألبوم الأكثر مبيعاً في عام 2001، حيث حازت 5 جوائز «غرامي» عام 2002، وأطلقت ألبومها الثاني «The Diary of Alicia Keys» عام 2003، وكان نجاحاً ثانياً لها عالمياً، وباع 8 ملايين نسخة، كما حازت 4 جوائز «غرامي».

تمثيل

خاضت أليشيا كيز تجربة التمثيل في عدد من المسلسلات والأفلام، ومنها «Charmed، Smokin’ Aces، The Nanny Diaries، The Secret Life of Bees».

ختام عالمي

يختتم النجمان العالميان توم جونز وجون ليجند سلسلة «ليالي السعديات»، حيث من المقرر أن يحيي جونز في عطلة نهاية الأسبوع الختامية، حفل 1 مارس المقبل، بعدما أسعد جونز جمهوره بأجمل الأنغام على مدار 6 عقود بموهبته وجاذبيته على المسرح، فيما يقدم الفنان الحائز جائزة «جرامي» جون ليجند، عرضاً استثنائياً بمجموعة من أنجح أعماله الموسيقية 2 مارس المقبل.