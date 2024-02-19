أعضاء «برلمان الطفل» يزورون مؤسسة «القلب الكبير»

الشارقة (الاتحاد)

وصل أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل إلى أرض الإمارات للمشاركة في أعمال جلستهم الثالثة من الدورة الثالثة، حيث شهدوا ورشة تعريفية نظمتها مؤسسة القلب الكبير لتعريفهم على دور المؤسسة وبرامجها.

تهدف مشاريع المؤسسة، التي تنفذها تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، إلى سد احتياجات مئات الآلاف من اللاجئين والمحتاجين في عدد من الدول من خلال جملة من المشاريع التنموية والمستدامة في عدة قطاعات حيوية، منها الرعاية الصحية والتعليم والاستجابة الطارئة وبالإضافة إلى الآمن والحماية، والسعي إلى تحسين الأحوال المعيشية للأطفال والنساء والأسر المستضعفة.

جرى خلال الورشة التي تأتي في باكورة أعمال البرلمان ضمن برامجه وورشه وفعالياته المقدمة لأطفال البرلمان من مختلف الدول العربية، خلال فترة تواجدهم الشارقة لعقد جلسته الثالثة، الاطلاع على أبرز أنشطة مؤسسة القلب الكبير في مختلف مناشطها.

وجرى تقديم كلمة قصيرة حول إنجازات مؤسسة القلب الكبير، التي تركز على مشاريع الأطفال، بالإضافة إلى عرض فيديو يسلط الضوء على مهام وأهداف المؤسسة.

وتم تجهيز المنصة التفاعلية الخاصة لتعريف الأطفال بمشاريع المؤسسة وتفاصيلها بطريقة وتفاعلية. كما تضمنت المنصة بيع المنتجات التسويقية الخاصة بالمؤسسة، مثل القمصان، أقلام الرصاص، الدفاتر وحقائب اليد، بالإضافة إلى توزيع هدايا على أطفال البرلمان العربي للطفل.

شهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من قبل أعضاء البرلمان العربي للطفل، حيث أبدوا إعجابهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل مؤسسة القلب الكبير في خدمة الأطفال المحتاجين واللاجئين، كما عبروا عن إعجابهم بالمشاريع التي تقدمها المؤسسة وأثرها الإيجابي على حياة الأطفال في مختلف أنحاء العالم.

وقام أعضاء البرلمان العربي للطفل بالتعبير عن إشادتهم بالجهود المبذولة في تنظيم الورشة التعريفية وتقديم المعلومات بشكل مبسط ومفهوم للأطفال، ما ساهم في تعزيز فهمهم وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في الأنشطة والمبادرات المستقبلية. وأكدوا على أهمية تواصل هذه الجهود لبناء مجتمعات أكثر تعاوناً وتضامناً في مواجهة التحديات التي تواجه الأطفال في العالم العربي وخارجه.