توقيف مسافر حاول تهريب عشرات الحيوانات المحمية

أوقفت السلطات في مطار بانكوك الدولي مسافراً كان يستعد للصعود إلى إحدى الطائرات وفي حقيبته ثعابين وتنانين كومودو وسلاحف، على ما أفاد مسؤولو الجمارك التايلاندية اليوم الاثنين.

وتهرّب الحيوانات البرية نحو أسواق بعض الدول، حيث تُستخدم في الطب التقليدي.

سلاحف محمية كانت بحوزة المهرِّب

وعثر عناصر الجمارك على تنينَي كومودو وست سلاحف هندية، وثمانية من حيوانات الإغوانا، وخمسة ثعابين، وأفعى من نوع أصلة عاصرة، و24 سمكة.

وعثر على هذه الحيوانات البرية خلال تفتيش أمتعة المسافر الذي كان يستعد للصعود إلى طائرة.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أنّ السلطات وجهت إلى الرجل تهمة تهريب حيوانات محمية.

حيوانات إغوانا ضبطت بحوزة المسافر

وفي أكتوبر الفائت، أوقف مطار «سوفارنابومي» الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك أحد موظفيه عن العمل بعدما هرّب مسافر أكثر من 30 حيواناً حياً في طائرة.

وكانت الحيوانات المهربة عبارة عن اثنين من ثعالب الماء الصغيرة و28 سلحفاة صغيرة.