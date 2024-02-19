بلدية العين تدخل «غينيس» بأكبر باقة زهور

العين (وام)

نجحت بلدية مدينة العين في تسجيل رقم عالمي جديد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بأكبر باقة زهور طبيعية في العالم، ضمن فعاليات مهرجان العين للزهور المقام بحديقة الجاهلي، حتى 14 مارس المقبل. نفذت البلدية الباقة الضخمة على مساحة تبلغ 49 متراً وتضمنت أكثر من 7 آلاف زهرة متنوعة، بارتفاع 7 أمتار، وهذا الإنجاز يأتي لتعزيز جمال الطبيعة وهوية المدينة كوجهة سياحية وثقافية بارزة. يذكر أن مهرجان العين للزهور يتضمن 40 وحدة من المجسمات المصنوعة من الزهور المضاءة، مما يخلق أجواء ساحرة وفريدة من نوعها، كما يحتوي على 11 عملاً فنياً مبتكراً موزعة على أنحاء الحديقة، مما يثري تجربة الزائرين بالفن والجمال.

ويتيح المهرجان فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من خلال توفير 30 كشكاً وعربة طعام في المهرجان، إلى جانب توفير منطقة مظللة ممتدة على امتداد 170 متراً، مخصصة لاستراحة العائلات والاستمتاع بجو عائلي ممتع.