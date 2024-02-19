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سيرين وقيس.. «زوجان» في «النسيان»

سيرين وقيس.. «زوجان» في «النسيان»
20 فبراير 2024 01:03

محمد قناوي (القاهرة) 

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تلتقي الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور بالممثل السوري قيس الشيخ نجيب للمرة الأولى في عمل درامي بعنوان «النسيان»، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف شادي كيوان، وإخراج السوري الفوز طنجور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم سوريا ولبنان، بينهم يورغو شلهوب، ندى أبو فرحات، وكارول الحاج.
قالت سيرين: إن المسلسل بمثابة عودة للشاشة الصغيرة بعد غياب، ويتكون من 15 حلقة، ويتناول عدداً من القضايا الشائكة، وأبرزها العلاقات العاطفية غير الشرعية، وسلطة المال، والتفاوت الطبقي في المجتمع.
 وأضافت أن الأحداث تتطرق لقضية وجود السوريين في لبنان، وتدور حول مجموعة من القصص التي تلقي الضوء على قضايا اجتماعية متنوعة، وأجسد دور زوجة قيس، وأعيش معه حياة سعيدة برفقة ولدينا إلى أن يقع حادث يقلب الأمور رأساً على عقب.
وكشفت عبد النور عن أنها ستعود قريباً لأعمال فنية مصرية بعد غياب 9 سنوات، وتريد أن تعود من خلال فيلم سينمائي، كما أنها بصدد التحضير لأغنية مصرية من ألحان محمد يحيى.
وكانت آخر مشاركات سيرين في الدراما المصرية، في 2014 بمسلسل «سيرة الحب» مع مكسيم خليل، وخالد سليم، وفيلم «سوء تفاهم» عام 2015، مع شريف سلامة، وأحمد السعدني.
أغنية «هزهزة»
أعربت سيرين عبد النور عن سعادتها بردود الفعل حول أغنية «هزهزة» التي طرحتها مؤخراً باللهجة المصرية، كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، وتم تصويرها «فيديو كليب» بمناطق عدة في بيروت.

سيرين عبدالنور
قيس الشيخ نجيب
رمضان
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