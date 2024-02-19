الشحي.. منتجات تعكس الهوية الإماراتية

خولة علي (دبي)

يتمتع الشباب بطاقات إبداعية ورغبة في تجربة أفكار ومشاريع مبتكرة، وتقديم حلول جديدة للتحديات المجتمعية والاقتصادية، وخلق فرص عمل، من خلال تأسيس مشاريع ناشئة تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتغيير نظرة المجتمع تجاه نوعية الوظائف، خصوصاً الأعمال الحرفية التي تتطلب مزيداً من الجهد والصبر والقدرة على منافسة المعروض في الأسواق المحلية، من هنا استطاع الشاب حمد عبدالله الشحي (20 عاماً)، الذي يتمتع بطاقة شبابية واعدة في مجال العمل التجاري، أن يشق طريقه في ريادة الأعمال، وهو لا يزال طالباً في جامعة بوليتكنك أبوظبي، تخصص نظم معلومات، رغبة منه في تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية، وخوض الساحة الاقتصادية التي تشهد منافسة قوية في ظل بيئة مثالية.

أفكار إبداعية

شغف حمد الشحي بعالم التجارة، دفعه للبحث عن مشروع يستطيع من خلاله اكتساب مهارة العمل الحر، وكيف يمكن أن يبنى مشروعه شيئاً فشيئاً، متجاوزاً العقبات والتحديات، وعن ذلك يقول «تقديم أفكار إبداعية ومبتكرة من شأنها أن تشق طريقها وتجد لنفسها قاعدة بين الزبائن والمهتمين، حتى في حال كون الفكرة دارجة، ولكن تقديمها بطريقة مختلفة ومتميزة لتعكس ثقافة أو تراث مجتمع، يجعلها فريدة من نوعها، وهذا ما جعلني أسعى في تقديم منتج ذي هوية محلية تعكس ثقافتنا ليقتنيها أي فرد في مجتمعنا».

«كحيلان»

ونظراً لاهتمام الشحي بفن التطريز، فقد صمم ميداليات مطرزة بشعارات وكلمات ورموز تعبر عن الهوية المحلية، قائلاً: «هذا النوع من الميداليات تستخدمه بعض شركات الطيران، لكني قررت أن أطور الفكرة وأصمم ميداليات بطابع إماراتي، وكانت سبباً في نجاح مشروعي وتحقيق نتائج مبهرة، إلى جانب الدعم والتشجيع المتواصلين من الأهل والأصدقاء».

وقد أطلق الشحي على مشروعه اسم «كحيلان» نسبة إلى الخيل العربي الأصيل، الذي يتميز بعيون كحلى، موضحاً أن اختياره لهذا المسمى، جاء لرغبته في التركيز على المنتج العربي عامةً والإماراتي خاصة، ساعياً إلى جعل المنتج المحلي هو الأجدر بثقة العميل.

حلول مبتكرة

ينصح الشحي الشباب بالتطوير المستمر لمشاريعهم من خلال التخطيط الجيد، ودراسة واقع السوق والتعلم المستمر وتطوير المهارات التسويقية، إضافة إلى بناء علاقات من خلال شبكة دعم قوية تشمل المستشارين والمتخصصين والشركاء المحتملين والعملاء المستهدفين، والاستمرار في التحسين والتطوير، ويجب أن يكونوا ملتزمين برؤيتهم وأهدافهم، ومستعدين لتجاوز التحديات والعقبات التي قد تواجههم، والبحث عن حلول مبتكرة.

علامة تجارية

يسعى حمد الشحي إلى تقديم أفكار نوعية في تصميم الميداليات، ليحمل مشروعه علامة تجارية مميزة، لمواكبة تطورات السوق واحتياجاته والعمل على التجديد والابتكار المستمر، لتعزيز تواجده مستقبلاً في الأسواق العالمية، كمنافس قوي من خلال منتج محلي.