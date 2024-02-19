مبادرة أبوظبي 360.. السلوك اللطيف يحمي القلب ويقلل اضطرابات النوم

«التعامل بلطف مع النفس والآخرين يساعد في تخفيف التوتر وتحسين صحة القلب».. توجه تسعى مبادرة أبوظبي 360 لترسيخه في المجتمع، عبر نشر نتائج أبحاث علمية، وآراء خبراء متخصصين تشير إلى أن للسلوك اللطيف أثراً كبيراً في الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.

وقال الدكتور حسيب روهيلا، الاختصاصي في طب النفس، وعضو في الكلية الملكية للأطباء النفسيين: اللطف يخفف من التوتر، فالجسد مهيأ للتعامل مع الضغط والتوتر لفترات قصيرة، والتعرض المزمن للتوتر يضاعف فرص الإصابة بمشاكل صحية، منها القلق والاكتئاب وأمراض القلب واضطرابات النوم والصحة الذهنية ويضيف د. روهيلا: «التعامل اللطيف يخفض مستوى هرمون الكورتيزول وضغط الدم، ويخفف الألم والقلق والاكتئاب ويعزز المناعة، خاصة عندما يقترن بالتأمل والتمارين الرياضية، حيث يحفز إطلاق مواد كيميائية هامة في الدماغ مثل الأوكسيتوسين الذي يعزز مشاعر الألفة والتعاطف، والسيروتونين الذي يدعم المزاج ومشاعرالسعادة».