300 مشارك في سباق الصقور بالحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

مرتدين أقمصة تحمل شعار «فالكون رايد» ونظارات شمسية داكنة، شارك أكثر من 300 متسابق في النسخة الثانية من سباق الصقور السنوي للدراجات الذي تنظمه جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة الحديريات.. وضمت الفعالية مشاركين من جميع المستويات المهارية، تسلموا في نهاية الفعالية أوسمة المشاركة. استمتع المشاركون بممارسة الرياضة في أجواء أبوظبي وقت الغروب، حيث أكملوا جولة لمسافة عشرة كيلومترات، واستمر بعضهم في جولات إضافية.

ومع تزايد شعبية ركوب الدراجات في الإمارات كوسيلة للتمرين والنقل، يساهم سباق الصقور السنوي في تحقيق الرؤية الوطنية لتعزيز أسلوب حياة نشط ومستدام. وقد أطلقت الدولة مبادرات تسعى إلى ترسيخ رياضة ركوب الدراجات وفق استراتيجية بعيدة المدى، وتعزيز العلاقة بين ثلاثة عناصر حاسمة: التنقل والصحة والترفيه والرياضة.