أبوظبي للتزلج.. استعراضات على أنغام سيمفونية

أبوظبي (الاتحاد)

بعد عروض مبهرة تحت الأضواء وأنغام السيمفونيات.. اختتمت منافسات كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي، والتي نظمها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية بمشاركة 105 متسابقين من 15 دولة على مدى أربعة أيام.. وقال حمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي للنادي: الفعالية حققت هدفها في إبراز أبوظبي وجهةً رياضيةً وسياحيةً، وتُوج ذلك بحصول الإمارات على فضية المستوى المبتدأ المتقدم، مؤكداً أن ارتفاع مستوى البطولة يدعم اسم أبوظبي على لائحة المنافسات الدولية.. وفي ختام العروض تُوج ألكسندر سليفيكو بالمركز الأول محترفين، وحل ثانياً سيمن دانيليانتز وناواكا ما ثالثاً، وفي فئة المحترفات سيدات جاءت نتالي لانقيقباور الأولى، تلتها صوفيا فارافونوفا ثم اناه ليفكوفيتس.. وجاءت عائشة ال لاكهفقديفيا الأولى في المتقدم للسيدات، وتلتها (ساربالينا) ثم ماريانا.