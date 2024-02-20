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«إكسبوجر 2024» يعرض 2500 صورة لأشهر مصوري العالم

صورة بعدسة إستيبان تورو
20 فبراير 2024 19:17

الشارقة (الاتحاد)
أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، عن فتح باب اقتناء الأعمال الفنية أمام الجمهور، كاشفاً عن مجموعة حصرية تتألف من 2500 صورة من إصدارات محدودة، تبلغ قيمتها 22.4 مليون درهم (6.1 مليون دولار)، من أعمال أشهر مصوري العالم، مثل: يواكيم شمايسر، الحائز جائزة ماسترز هاسلبلاد، ونيل لايفر، صاحب أشهر صورة رياضية في القرن الـ20، وتشارلي هاميلتون جيمس، الصحفي والمصور الشهير لبرنامج «ناشيونال جيوغرافيك» العالمي.

يوفر المهرجان، الذي تتواصل فعاليات نسخته الثامنة، على مدار سبعة أيام من 28 فبراير إلى 5 مارس في «مركز إكسبو الشارقة»، لهواة جمع المقتنيات الفنية، وذواقي الصور الفنية، وخبراء وهواة فن التصوير، منصة لاختيار أعمال فنية التقطتها عدسات 400 مصوّر من رواد عالم التصوير، بأساليب وتقنيات ورؤى فنية وجماليات إبداعية، موزعة على 90 معرضاً فردياً وجماعياً، كما يتيح لهم خدمات التأطير والطباعة الفورية.

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وينظم «إكسبوجر 2024» للزوار جولات إرشادية على المعارض برفقة المصورين، للتعرف على الرؤية الفنية والعوامل الملهمة، والعمليات والمراحل الإبداعية، والقصص المرتبطة بالأعمال، من المصورين بشكل مباشر.
ولتعزيز التجربة التي يقدمها المهرجان للزوار، تقدم سيلفيا لوديان ميو، المتخصصة في تاريخ الفن والخبيرة في المتاحف والمعارض، 13 جولة إرشادية متخصصة على مجموعة مختارة من المعارض، توفر من خلالها رؤى متعمقة وتعزز فهم الروائع الفنية المعروضة.

وتبرز معارض النسخة الثامنة من «إكسبوجر 2024»، السرديات الثقافية والفنية والإبداعية لكبار مصوري العالم، أبرزهم: المصور إريك ميولا، والمصور يانيس غالانوبولوس بابافاسيليو، والمصور جان بيير لافونت، وغيرهم من أشهر مصوري العالم.

الشارقة
الإمارات
المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي
إكسبوجر
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