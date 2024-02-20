«سباق الأمنيات» مبادرة إسعاد القلوب الصغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تعريف المجتمع برسالتها الإنسانية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة، تنظم مؤسسة «تحقيق أمنية» مبادرتها الرائدة «سباق الأمنيات» يوم الثالث من مارس المقبل في «ياس باي ووترفرونت»، الواجهة المائية المُتميّزة على الشاطئ الجنوبي لجزيرة ياس.. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: تنطلق الفعالية برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، بعدما بات سباق الأمنيات من الأحداث الترفيهية الخيرية التي يترقبها سكان أبوظبي، ويُسعدنا أن نشهد عاماً بعد عام هذا الإقبال الجماهيري الواسع الذي يُبرز وبوضوح أن قلوب كافة القاطنين على أرض زايد الخير عامرة بالإنسانية والمحبة، وأن الجميع حريصون على تقديم الدعم اللازم لإسعاد قلوب الأطفال.