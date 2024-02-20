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طلبة المدارس يتنافسون في إبداع السيارات الكهربائية

طلبة المدارس يتنافسون في إبداع السيارات الكهربائية
21 فبراير 2024 01:22

أبوظبي (وام)

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ضمن جهود تحفيز الاطلاع واستكشاف الحلول لإرساء مستقبل أكثر استدامة، تنظم جامعة نيويورك أبوظبي الدورة الثانية من مسابقة الجائزة الكبرى لأفضل مركبة كهربائية لفرق المدارس الثانوية، ويأتي تنظيم الفعالية، يوم 2 مارس المقبل في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بالتعاون بين مؤسسة تعليم وطاقة وبيئة العالمية، وشركة عِلم الإماراتية الرائدة.. ويستقطب السباق 400 طالب من 21 مدرسةً من الإمارات، و5 مدارس من أميركا، ومدرسة واحدة من كل من مصر وإيطاليا، وتستعين الفرق المشاركة بمبادئ الهندسة لإبداع سيارات كهربائية من مقعد واحد، ثم تجري فعاليات السباق على مضمار الفرسان المغلق للكارتينج، ويتعين على الطلاب إدارة السباق بحكمة في ظل السعة المحدودة لبطاريات سياراتهم، وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس الجامعة: تلعب الجامعة دوراً محورياً في الارتقاء بالمجتمع الأكاديمي، حيث تعمل على تطوير منطلقات التفكير الإبداعي لدى الشباب من خلال التعلم التجريبي، وتعزز الابتكار المستدام بين طلاب المدارس الثانوية.

السيارات الكهربائية
جامعة نيويورك أبوظبي
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