حديقة الحيوانات بالعين.. تجارب استكشافية تعزز الوعي البيئي

العين (الاتحاد)

بعد إغلاق مؤقت جراء الأحوال الجوية التي شهدتها الدولة مؤخراً، فتحت حديقة الحيوانات بالعين أبوابها مجدداً، واستقبلت الزوار بباقة من البرامج الترفيهية والتثقيفية، تعزز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة. وجاء القرار بعد جولة تأكد خلالها المدير العام غانم مبارك الهاجري ومديرو القطاعات والإدارات والفرق المختصة من جاهزية الحديقة واستعدادها التام لاستقبال الزوار.. وتقدم حديقة الحيوانات بالعين لضيوفها تجارب استكشافية تعزز الوعي البيئي، منها تجربة لقاء الطيور والزواحف وممشى الليمور والتجارب المخصصة للأطفال في حديقة حيوانات الأطفال.