أطفال «البرلمان العربي» يستكشفون سفاري الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم البرلمان العربي للطفل رحلة لأطفال الوطن العربي، في إطار تعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بحكومة الشارقة رحلة إلى سفاري الشارقة، والتي تتبع الهيئة، وتعد من إحدى الوجهات المميزة في إمارة الشارقة للتجول في طبيعتها، وما تضمه من حيوانات كثيرة.

شارك في الرحلة أطفال الوطن العربي، وعددهم 76 طفلاً وطفلة يمثلون تسع عشرة دولة عربية تقاطرت للمشاركة في انعقاد الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل. واستكشف الأطفال الطبيعة، واستمتعوا بجمال سفاري الشارقة، والتي تقع بمدينة الذيد، وهي على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وتضم نحو 120 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث تجولوا في مواقعها وشاهدوا الحيوانات. واطلعوا على ما يحويه السفاري من أكثر من 100 ألف شجرة، و500 ألف حيوان في 12 بيئة طبيعية متنوعة، لتتيح للأطفال تلك الزيارة الاستثنائية المشاهدة للحياة الطبيعية من عدة نوافذ، فهو مؤسسة تعليمية تعمل على استدعاء البيئة الأفريقية والاستوائية بصفة عامة، وفي أرجاء سفاري الشارقة حصص تطبيقية لطلبة المدارس والأطفال في مجالات العلوم والبيئة والجغرافيا.

وتعرف الأطفال على أهمية السفاري، ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة «رعاه الله»، في الاهتمام بالصحاري والأشجار والنباتات والحيوانات، تجسيداً لرؤيته في المحافظة عليها بشكل متواز مع التطوير في مختلف قطاعات البنية التحتية والثقافة والسياحة والتراث والاقتصاد والرياضة، وسواها.

وتجول الأطفال في أرجاء السفاري الشاسعة، وقاموا بمشاهدة الحياة البرية، وتنقلوا بين مراتع الحيوانات، حيث شملت الجولة أركان سفاري الشارقة، والبيئات الطبيعية والحيوانات التي يضمها، واطلعوا على هذا المكان بإعجاب وإشادة بعدما جرى تهيئته ليكون صديقاً للبيئة، ويحتوي على مختلف الحيوانات والنباتات في بيئة مهيأة تساعد على عيشها وتكاثرها، وقد صمّم بشكل مميز ليستمتع به الزوار، ويقدم المعرفة أيضاً حول محتوياته.