164 ساعة تدريب تكشف أسرار «اكسبوجر 2024»

الشارقة (الاتحاد)

تستعد فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، التي تقام من 28 فبراير - 5 مارس في «مركز إكسبو الشارقة»، لإثراء مهارات عشاق التصوير المحترفين والواعدين والهواة والارتقاء بقدراتهم الإبداعية، من خلال تقديم 66 ورشة عمل وبرامج تعليمية وجلسات نقاش جماعية تغطي موضوعات مختلفة في عالم التصوير، منها الإضاءة والتركيب وتقنيات التصوير بالهاتف، وغيرها، يستعرض فيها 27 خبيراً دولياً خلاصة خبراتهم في 164 ساعة من التعليم المكثف، على منصة المهرجان التي تمتد على مساحة 32.888 متراً مربعاً.

ومع اكتمال التجهيزات لإطلاق المهرجان، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، يضيف «اكسبوجر 2024» إلى تجاربه المتنوعة مجالات جديدة لتقديم فرصة تعليمية شاملة تغطي الإخراج والإنتاج السينمائي وحزمة برامج أدوبي لتحرير الفيديو.

خبراء «أدوبي»

يقدم المهرجان، فرصة فريدة للتعلم من مختبرات أدوبي، عملاق الفنون المرئية العالمي، حيث يتمكن المشاركون من خلال 10 جلسات تدريبية، من تطوير مهاراتهم في مجال التصوير السينمائي والتحرير بعد الإنتاج، وما بعد الإنتاج، برفقة نخبة من رواد عالم الفيديو مثل ويل تايلور ونيكو مورينو، الذين يقدمون ورش عمل متنوعة ومتقدمة، تغطي برامج أدوبي الشهيرة، مثل «آفتر إيفيكت: ورشة عمل للمبتدئين» و«تقنيات متقدمة في برنامج آفتر إيفيكت: ورشة عمل للمستوى المتوسط»، و«برنامج أدوبي بريمير برو: الأساسيات»، و«تحرير الفيديو كمصور»، و«عصر المحتوى القصير والذكاء الاصطناعي: كيف تصبح مبدعاً». أما جوليان كوست وكاترين آيسمان فتختتمان سلسلة البرامج التعليمية لمختبرات أدوبي بـ«الجودة والإبداع والتحكم» بعد استكشاف الجوانب الأساسية من التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

ورش عمل

ومن ورش العمل التي ينظمها المهرجان 49 جلسة تدريبية عملية يديرها نخبة من الخبراء الدوليين، منهم المصور روب إيرفينغ، الذي يقدم عدداً من ورش العمل المهنية، منها «وجهات نظر منيرة: ورشة عن الإضاءة في التصوير»، و«التصوير بالهاتف»، و«فهم تركيب الصور»، و«لماذا نختار الإعدادات اليدوية وصيغة ملفات RAW»، معرِّفاً المشاركين على جوانب متخصصة من فن التصوير. ويشارك المصور رولاند بوكريفكا خبرته في موضوعات متنوعة منها: «احتراف التحكم بسرعة الغالق: التقاط الحركة واللحظات»، «التصوير الليلي الإبداعي»، «الوصفة السرية»، و«المهارات الأساسية لتصوير أفضل»، ويتعمق في التقنيات المتقدمة للارتقاء بمهارات التصوير لدى المشاركين.

أسرار تقنية

تستكشف المصورة دانيلا زالكمان الإمكانات الإبداعية لتقنية التقاط الصور بالطريقة العرضية في ورشة بعنوان «احتراف فن التعريض المزدوج في التصوير»، في حين يقدم المصور جويل غرايمس رؤاه الفنية حول «إضاءة البورتريه في الموقع»، و«ورشة متقدمة عن تصوير الفنون الجميلة»، موفراً شرحاً شاملاً لإعدادات الكاميرا في الموقع خلال عملية التصوير، إلى جانب عالم تصوير الفنون الجميلة، فيما يكشف المصور «سهيل أ» أسراره في جلسة تدريبية بعنوان «من الخوف إلى التركيز: فن الاقتراب في تصوير الشارع» بهدف تمكين المصورين ومساعدتهم على التقاط لحظات أصيلة في الشارع.

عناصر التراث

ولا يغيب التراث والأصالة عن ورش وجلسات المهرجان، إذ يقدم المصور ريشارد والدينغ محاضرة عن «التصوير التراثي» للتعمق في جوانب التقاط جوهر التراث الثقافي بعدسة الكاميرا. أما المصور كريس كو، فيغطي مواضيع متنوعة منها «كيف تصور مشروعاً شخصياً» و«مهارات تحرير الصور» مقدماً دليلاً عملياً حول الجوانب الإبداعية والتقنية لفن التصوير، بينما يستكشف المصور محمد محيسن مفهوم الزمن في فن التصوير في لقاء بعنوان «لحظات عبر الزمن» لالتقاط اللحظات السريعة العابرة بعدسة الكاميرا، في حين يوجه المصور فرانك ميو المشاركين نحو التميز في عالم التصوير الذي يشهد منافسة كبيرة ويقدم لهم نصائح عملية في «الانفصال الإبداعي في سوق تنافسي».

جلسات نقاش

تمتد التجربة التعليمية الفريدة التي يقدمها «اكسبوجر 2024» إلى ما وراء ورش العمل التقليدية في عدد من جلسات النقاش الجماعية التي يقدمها قادة صناعة التصوير، حيث يتفاعل المشاركون في «تصوير الشارع اليوم» مع المصور جون ماكديرموت، ويتأملون تأثير الذكاء الاصطناعي مع المصور جويل غرايمس في «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التصوير»، ويستكشفون «التصوير الصحفي كمهنة» مع المصور جيلز كلارك.

«شمس» و«الشارقة للفنون الأدائية»

يتوسع «اكسبوجر 2024» إلى عالم التصوير السينمائي والأفلام مع «مدينة الشارقة للإعلام» - شمس، و«أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية»، اللتين تنظمان باقة متنوعة من الورش والأنشطة العملية والمسابقات، منها «ورشة عمل التمثيل»، و«عمليات إعداد مشروع فيلم سينمائي»، و«كيف تعرض قصتك في فيلم»، و«تحليل سيناريو الفيلم»، حيث تقدِّم المؤسستان رؤاهما المبتكرة حول عالم التصوير والإنتاج السينمائي، وتوفران فهماً عملياً لتقنية السرد القصصي البصري في الوسائط المختلفة.