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مريض يحرك «الماوس» بشريحة دماغية

مريض يحرك «الماوس» بشريحة دماغية
22 فبراير 2024 01:01

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

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أعلن إيلون ماسك أنّ أول مريض تلقى غرسة دماغية من ابتكار شركة «نيورالينك»، أصبح قادراً على التحكم بفأرة كمبيوتر من خلال تفكيره.
وقال ماسك أحد مؤسسي الشركة خلال محادثة صوتية عبر منصة «اكس»: إنّ «التقدّم الذي تحقق جيد، ويبدو أن المريض قد تعافى بشكل تام من دون أي آثار جانبية.
واستطاع التحكم في فأرة كمبيوتر، وتحريكها على الشاشة من خلال تفكيره».
وتابع ماسك: نحاول الوصول إلى جعل المريض قادراً على النقر من خلال عقله على أكبر عدد ممكن من الأزرار، وكان ماسك أعلن في نهاية يناير أن شركة «نيورالينك» قد أجرت أول عملية زرع دماغ لمريض، في إطار تجاربها السريرية الأولى.

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