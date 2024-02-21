موسيقى عابرة للثقافات في «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

عرضان مزدوجان تقدمهما ثلاث فرق في الأول والثاني من مارس المقبل على المسرح الأحمر بجامعة نيويورك أبوظبي، ويخطط مركز الفنون بالجامعة لاستعراض التيارات الموسيقية العابرة للثقافات، من خلال أداء فنانين يعكسون تأثيرات متنوعة تجمع بين التيارات المعاصرة والتقليديّة، ويستضيف المركز في اليوم الأوّل دينا الوديدي «مصر»، وسامورا بيندرهيز «أميركا»، وفي اليوم الثاني، آمال مثلوثي «تونس». وعلى هامش العروض، سيتمكن الجمهور من التجوّل في سوق ليلي يضم 40 متجراً للمنتجات المحلية.

وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي للمركز: نسعى لتسليط الضوء على الفنانين ذوي الرؤى، فدينا الوديدي وآمال مثلوثي من أهم فناني الموسيقى البديلة العربية، ويمثل سامورا الشيء نفسه مع موسيقى الجاز، وآر أند بي، والبوست روك.