الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

متحف المستقبل يستقبل 400 طفل من أصحاب الهمم

متحف المستقبل يستقبل 400 طفل من أصحاب الهمم
22 فبراير 2024 19:23

دبي (الاتحاد) 
استقبل «متحف المستقبل»، اليوم الخميس، أكثر من 400 طفل من أصحاب الهمم ومجموعة من كبار المواطنين في زيارة خاصة تم تنظيمها بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لافتتاحه رسمياً.
واطلع الأطفال وكبار المواطنين ومرافقوهم، خلال الزيارة، على مختلف أقسام المتحف، بما في ذلك طابق «أبطال المستقبل» الذي صمم خصيصاً لتشجيع الأطفال على اكتشاف العالم من حولهم وتعزيز مهاراتهم لمواجهة تحديات المستقبل بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى توفير خدمات استثنائية خصيصاً لكبار المواطنين، بما في ذلك مناطق استراحة ومسارات ملائمة لتجربة الزيارة بكل راحة ويسر. كما تضمنت الجولة محطة الفضاء المدارية «أمل» ومختبر إعادة تأهيل الطبيعة، والواحة، ومعرض «مستقبلنا اليوم».
نظمت هذه الزيارة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومركز تقارب لتأهيل وإعداد الأجيال، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ونادي الثقة للمعاقين، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومركز ماي مكسيموس، وجمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومجموعة إدوسكان التعليمية، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وقد استضاف «متحف المستقبل» أكثر من 2 مليون زائر من 172 دولة حول العالم خلال عام كامل منذ افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022، وشهد تنظيم أكثر من 280 حدثاً وفعالية بارزة على المستوى المحلي والعالمي استقطبت أكثر من 20 ألف مشارك من حول العالم، كما استقبل أكثر من 40 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء من مختلف بلدان العالم خلال زياراتهم الرسمية لدولة الإمارات، إضافة إلى استضافة 370 وفداً إعلامياً لتسليط الضوء على رؤية دبي والإمارات للمستقبل.

 

أخبار ذات صلة
متحف المستقبل يستقبل أكثر من مليوني زائر خلال عامين
ياس تحتفي بـ«حقّ الليلة»
متحف المستقبل
تمكين أصحاب الهمم
الأطفال
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
هانا غوتيريز ريد ومحاميها جايسن بولز في جلسة للمحكمة
الترفيه
محام يحمّل بالدوين مسؤولية إطلاق نار على مصورة
اليوم 18:47
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الأوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©