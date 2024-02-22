راكب يحاول فتح باب طائرة على علو 8 آلاف متر

اضطرت طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" كانت متجهة إلى مدينة شيكاغو، إلى العودة إلى مطار الانطلاق في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، بعد أن حاول أحد ركابها فتح الباب في منتصف الرحلة، على ما أفادت تقارير إعلامية أميركية.

يُظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، ركاباً آخرين يمنعون الرجل من فتح مقبض أحد أبواب الخروج.

كانت الطائرة، التي أقلعت من مدينة ألبوكيركي في جنوب غرب البلاد، قد وصلت تقريبا إلى علوّ 8000 متر قبل أن تعود أدراجها، وفق بيانات مستقاة من خدمات تتبع الرحلات.

وقالت الوكالة الاتحادية الأميركية لتنظيم الطيران المدني، على موقعها الإلكتروني "عادت رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 1219 بسلام إلى مطار سنبورت الدولي في ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، نحو الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (21,40 بتوقيت غرينيتش) الثلاثاء 20 فبراير، بعد أن أبلغ الطاقم عن اضطراب تسبب به أحد الركاب".

اعتقال الراكب بعد هبوط الطائرة

وأشارت إلى أن "إدارة الطيران الاتحادية تحقق في الأمر"، من دون تقديم معلومات إضافية حول الحادث.

وردا على سؤال لقناة "ايه بي سي"، قال بلايز وارد، أحد الركاب، إن الرجل "أنزل بالفعل آلية الأمان وكان يضع يديه الاثنتين على الرافعة".

وقال "لقد كان رجلاً ضخم البنية وسحب بالفعل (الباب) بشكل جيد ولا أعرف ما إذا كان بإمكانكم سماع ذلك، ولكن كان هناك اختلاف في الضغط، بما يشبه الصفير".

ورغم أن الولايات المتحدة لم تشهد حادث طيران مميتاً منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن حال اليقطة زادت في القطاع منذ حادث وقع الشهر الماضي حين انكسر باب طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" في منتصف الرحلة.

كما ارتفع عدد الحوادث الناجمة عن ركاب غير منضبطين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ وصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6000 حادثة في عام 2021، وفق أرقام إدارة الطيران الفدرالية. وانخفضت هذه الأرقام إلى نحو 2000 حادثة في عامي 2022 و2023.