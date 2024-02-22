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الترفيه

رواق الفن يحتفي بـ«عقد من الإبداع»

رواق الفن يحتفي بـ«عقد من الإبداع»
23 فبراير 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفالاً بمرور عشر سنوات على تأسيسه، افتتح «رواق الفن» في جامعة نيويورك أبوظبي معرضه الربيعي «في هذا الآن»، ويضم المعرض العديد من الأعمال لفنانين بارزين من داخل وخارج الدولة، وتشرف على تقييم المعرض مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، بمشاركة القيمة الفنية والأستاذة المساعدة للأبحاث دويغو ديمير، التي انضمت مؤخراً إلى الجامعة.
وأكدت مايا أليسون أن المعرض يركز على محاور مهمة مثل المطلوب من الفن خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الفن دائماً مرتبط بالأحداث المختلفة التي يشهدها العالم.
وشهد العقد التأسيسي لـ«رواق الفن» في جامعة نيويورك أبوظبي تكليفات فنية كبرى ونشر كتب وإقامة معارض بحثية تاريخية من جميع أنحاء العالم، مما أكسبه شهرة وجوائز دولية.
كما يدعم «مساحة المشروع» التي تعد بمثابة مختبر يستخدمه المجتمع الأكاديمي والإقليمي لتجربة أفكارهم الفنية.

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