الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ياس مارينا.. «أفلام تحت أضواء النجوم»

ياس مارينا.. «أفلام تحت أضواء النجوم»
23 فبراير 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«خيول الإمارات» تتألق في «الأشواط التأهيلية» لبطولة أبوظبي الدولية
«الكيك بوكسينج للمحترفين» تشهد 15 نزالاً مثيراً في «مبادلة دوم»

تجربة استثنائية لمشاهدة أفضل الأفلام في الهواء الطلق تقدمها ياس مارينا، الوجهة الترفيهية النابضة بالحياة في أبوظبي، لعشاق السينما، وتعرض لهم باقة منوعة من الأعمال السينمائية وسط أجواء مميزة تحت أضواء النجوم وعلى الخلفية الساحرة للواجهة البحرية.
وتنظم ياس مارينا هذه التجربة الفريدة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من اليوم وحتى 17 مارس المقبل، ويستمتع الضيوف بالطقس الجميل، ومشاهدة مجموعة مختارة من الأفلام الشهيرة والمفضلة مثل: «10 things I hate about you» و«Moana»، و«Mamma Mia»، و«Spiderman».
كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالأنشطة الرياضية، مثل لعبة كرة قدم الطاولة (فوسبال) والهوكي الهوائي قبل العرض، وبعده.

ياس مارينا
السينما
الإمارات
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
هانا غوتيريز ريد ومحاميها جايسن بولز في جلسة للمحكمة
الترفيه
محام يحمّل بالدوين مسؤولية إطلاق نار على مصورة
اليوم 18:47
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الأوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©