ياس مارينا.. «أفلام تحت أضواء النجوم»

أبوظبي (الاتحاد)

تجربة استثنائية لمشاهدة أفضل الأفلام في الهواء الطلق تقدمها ياس مارينا، الوجهة الترفيهية النابضة بالحياة في أبوظبي، لعشاق السينما، وتعرض لهم باقة منوعة من الأعمال السينمائية وسط أجواء مميزة تحت أضواء النجوم وعلى الخلفية الساحرة للواجهة البحرية.

وتنظم ياس مارينا هذه التجربة الفريدة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من اليوم وحتى 17 مارس المقبل، ويستمتع الضيوف بالطقس الجميل، ومشاهدة مجموعة مختارة من الأفلام الشهيرة والمفضلة مثل: «10 things I hate about you» و«Moana»، و«Mamma Mia»، و«Spiderman».

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالأنشطة الرياضية، مثل لعبة كرة قدم الطاولة (فوسبال) والهوكي الهوائي قبل العرض، وبعده.