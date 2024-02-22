Dune 2.. «ملحمة» سينمائية في صحراء ليوا

أبوظبي (الاتحاد)

يعود المخرج دينيس فيلنوف لاستكمال أحداث الملحمة السينمائية «كثيب» في الجزء الثاني الذي تم تصويره في صحراء ليوا بأبوظبي، بعد الجزء الأول الذي عُرض عام 2021، وحقق نجاحاً كبيراً، حاصداً 6 جوائز أوسكار.

يشارك في بطولة الفيلم كل من تيموثي شالامي، زيندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، أوستن باتلر، فلورنس بوغ، ديف باتيستا، كريستوفر والكن، ليا سيدوكس، سهيلة يعقوب، ستيلان سكار سجارد، شارلوت رامبلينج وخافيير باردم، من تأليف فرانك هيربرت وجون سباهتس، وتم عرضه الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط يوم 18 فبراير الجاري.



كلاسيكيات الخيال

«كثيب» مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للروائي الأميركي الشهير فرانك هربرت، الذي كتبها عام 1965، وأصبحت من كلاسيكيات روايات الخيال العلمي. وهو من إنتاج شركتَي «وارنر برذرز» و«ليجنداري بيكتشرز»، وبدعم من «هيئة الإعلام الإبداعي – أبوظبي»، و«لجنة أبوظبي للأفلام»، حيث استفاد طاقم عمله من الدعم الذي قدمته «لجنة أبوظبي للأفلام» من خلال «برنامج الحوافز» الذي يتضمن حسماً بنسبة 30% على تكاليف الإنتاجات الفنية. ووفرت «إبيك فيلمز» خدمات الإنتاج، عبر الدعم اللوجستي الذي تضمن توفير المركبات، وبناء الخيام وغرف الأزياء والمقاصف وأماكن تخزين معدات الإنتاج.



رحلة أسطورية

يأتي «كثيب 2»، استكمالاً لأحداث الجزء الأول، حول قصة «بول أترايدس» الذي جسده تيموثي شالامي، وهو شاب موهوب وُلد ليواجه مصيره الغامض، فاضطر للسفر إلى «أراكيس»، الكوكب الأخطر في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه. تثور القوى الخبيثة والطامعة في صراع على أثمن مورد متوفر حصراً في هذا الكوكب، وهو عبارة عن سلعة تطلق العنان لأعظم إمكانات البشر، ليكون البقاء فقط لأولئك الذين يستطيعون التغلب على خوفهم.

يبدأ الجزء الثاني من الفيلم الذي يمزج بين الدراما والأكشن والخيال العلمي، من حيث توقف الجزء الأول، ليستكمل الأحداث المشوقة، حيث يواصل «بول أترايدس» الرحلة الأسطورية والمغامرة الملحمية، ويتحد مع «تشاني» التي تلعب دورها الممثلة زيندايا وقبيلة «الفريمن»، للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته.



20 موقعاً

شهدت عملية تصوير الفيلم تفاصيل استخدام المناظر الصحراوية في أبوظبي، كموقع تصوير للكوكب الرملي الشهير «أراكيس»، حيث تؤدي الكثبان دوراً أساسياً، لتكون المحاكاة الطبيعية لـ«أراكيس». وقد صورت مشاهد الجزء الثاني من الفيلم في أكثر من 20 موقعاً في صحراء ليوا خلال شتاء 2022، واستعان صنّاع الفيلم بفريق من 300 كادر في الإمارات، و250 طاقماً دولياً، و500 شخص إضافي، خلال التصوير الذي استمر 27 يوماً.



مستقبل مخيف

تتصاعد الأحداث، حيث يخوض «أترايدس» اختباراً صعباً من قبيلة «الفريمن»، ليكون واحداً منهم، إذ عليه أن يمتطي الدودة الرملية ويستطع التحكم بها، وبالفعل استطاع فعل ذلك مع أكبر دودة رملية، حتى اعتقد أفراد قبيلة «الفريمن» أنه «المؤدب» الذي يتنبأ بالمستقبل.