وفاة عميدة السينما الفرنسية عن 101

توفيت عميدة السينما الفرنسية الممثلة ميشلين بريل عن عمر عام بعد المئة، تاركة وراءها رصيداً غنياً بأكثر من 150 فيلما شاركت فيها، كان بعضها في هوليوود.

وقال صهرها أوليفييه بومسيل إنها "توفيت بسلام في البيت الوطني للفنانين في نوجان سور مارن" في منطقة "فال دو مارن".

وبقيت بريل، المولودة في باريس في أغسطس 1922، واحدة من النجوم الثلاثة المفضلين لدى الفرنسيين مع دانيال داريو وميشيل مورغان.

كان المخرج الألماني بابست وراء اكتشاف ميشلين شاساني عندما كانت في السابعة عشرة تقريباً وعرض عليها دوراً في فيلم "جون فيّ آن ديتريس" Jeunes filles en detresse عام 1939.

وجسّدت في الفيلم شخصية تحمل اسم بريل Presle، فاتخذته لاحقا اسماً فنياً دائماً لها، لكن فيلم "بارادي بيردو" Paradis perdu عام 1940 للمخرج أبيل غانس هو الذي أكسبها شهرتها.

وأصبحت، خلال الحرب العالمية الثانية، النجمة الفرنسية الكبرى في المنطقة الفرنسية الحرة غير الواقعة تحت الاحتلال النازي.

بعد تحرير فرنسا، اتسعت شهرتها مع فيلمَي "فالبالا" Falbalas لجاك بيكر و"بول دون سويف" Boule de suif لكريستيان جاك عام 1945، وخصوصاً "لو ديابل أو كور" Le Diable au corps لكلود أوتان-لارا عام 1947 مع جيرار فيليب.

تمكنت، بفضل تمثيلها العفوي، من الانتقال إلى هوليوود حيث تزوجت من الممثل والمخرج بيل مارشال.

لكنّ أعمالها الهوليوودية لم تكن على قدر طموحاتها، فعادت إلى فرنسا، إلا أن حضورها تراجع في نهاية الخمسينات مع بروز "الموجة الجديدة".

في مطلع السبعينات، ركّزت على المسرح، قبل أن تؤدي عام 1999 دور البطولة في فيلم "فينوس بوتيه أنستيتو" Venus Beaute institut الذي تولت إخراجه ابنتها ونالت عنه جائزة "سيزار" لأفضل مخرجة.