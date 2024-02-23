نجوم فيلم «كثيب 2» يختتمون زيارتهم إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت العاصمة أبوظبي دينيس فيلنوف مخرج فيلم «كثيب: الجزء الثاني»، برفقة المخرجة السينمائية تانيا لابوينت، وبطلي الفيلم جوش برولين وديف باتيستا، على مدى يومين، في إطار الجولة الترويجية للفيلم، حيث استمتعوا خلالها بمجموعة من التجارب الحصرية المستوحاة من الفيلم، التي تفرَّدت الإمارة بتقديمها.

شهدت الزيارة السريعة، التي قام بها نجوم الفيلم إلى أبوظبي، الاحتفاء بمشاركة الإمارة في الجزء الثاني المرتقَب من الفيلم المقتبَس من رواية كلاسيكية بالاسم نفسه للكاتب فرانك هربرت، صدرت عام 1965.

وشاهد الضيوف أحد المجسَّمات الضخمة المستخدَمة في تصوير الفيلم في فندق وارنر براذرز أبوظبي، ومجسماً لدودة رمال عملاقة في صحراء أبوظبي، إلى جانب مشاركتهم في العرض الرسمي الأول للفيلم في الشرق الأوسط واستقبالهم على السجادة الحمراء في «ڨوكس سينما»، بالغاليريا جزيرة الماريه، ضمن تجربة ثقافية إماراتية.

يستكمل الفيلم أحداث جزئه الأول، الذي عُرِضَ في عام 2021 وفاز بـ 6 جوائز أوسكار، من بطولة تيموثي شالاميت، وزيندايا، وريبيكا فيرغسون، وجوش برولين، وأوستن باتلر، وفلورنس بيو، وديف باتيستا، وكريستوفر ووكن، وليا سيدو، وسهيلة يعقوب، وستيلان سكارسغارد، وشارلوت رامبلينج، وخافيير باردم، وتجري أحداث الفيلم في المستقبل البعيد، حيث شكَّلت الكثبان الرملية في صحراء ليوا الشاسعة في أبوظبي موقع تصوير المشاهد الخاصة بالكوكب الصحراوي «أراكيس»، على مدار 27 يوماً خلال شتاء عام 2022 في نحو 20 موقعاً عبر صحراء ليوا، بمساعدة فريق من 300 شخص من دولة الإمارات، وفريق عالمي مؤلَّف من 250 شخصا، مع مشاركة أكثر من 500 شخص إضافي.

وأسهمت لجنة أبوظبي للأفلام وشركة «إبيك فيلمز» في عمليات الإنتاج من خلال تقديم مجموعة من خدمات الدعم اللوجستي، تشمل توفير المركبات وبناء الخيام والمخيمات لغرف الأزياء ومواقع التصوير وأماكن تناول الطعام وأماكن تخزين معدات الإنتاج، كما تلقّى الفيلم دعماً سخياً من لجنة أبوظبي للأفلام، في حين وفَّرت شركة «إبيك فيلمز» خدمات الإنتاج، إلى جانب الدعم الذي قدَّمته مجموعة من شركاء الإنتاج في دولة الإمارات.

ينضمُّ فيلم «كثيب» بجزأيه إلى أكثر من 140 عملاً سينمائياً مهماً استخدم مواقع التصوير في أبوظبي خلال السنوات الماضية، واستفاد من تنوُّع مواقع التصوير في الإمارة واحتضانها مجموعة كبيرة من المهنيين الموهوبين والمرافق الحائزة جوائز، وحصّلت استرداداً نقدياً بنسبة 30% من تكاليف عملها في أبوظبي، وتضمُّ قائمة هذه الأعمال إنتاجات هوليوودية ضخمة، تشمل «المهمة المستحيلة»، و«حرب النجوم»، وسلسلة أفلام «فاست آند فيريوس»، و«سونيك القنفذ»، فضلاً عن إنتاجات نتفلكس، مثل «ستة تحت الأرض»، و«آلة الحرب».

يأتي فيلم «كثيب: الجزء الثاني» من إخراج فيلنوف وتأليفه وإنتاجه بالتعاون مع جون سباهتس في التأليف، وماري بارينت وكال بويتر وباتريك ماكورميك وتانيا لابوينت في الإنتاج، ويُعرَض في صالات السينما في لبنان ودولة الإمارات يوم الخميس 29 فبراير الجاري، فيما تشهد صالات السينما في المنطقة عروضاً حصرية للفيلم بدءاً من 29 فبراير ولغاية 6 مارس، قبل انطلاق عروضه على نطاقٍ أوسع يوم 11 أبريل المقبل.