نجوم «كثيب 2» يزورون مواقع تصوير الفيلم في أبوظبي

أبوظبي (وام)

على مدى يومين وفي إطار الجولة الترويجية للفيلم، استضافت أبوظبي دينيس فيلنوف مخرج الفيلم الأميركي «كثيب: الجزء الثاني»، برفقة المخرجة تانيا لابوينت، وبطلي الفيلم جوش برولين، وديف باتيستا، واستمتع الضيوف بمجموعة من التجارب الحصرية المستوحاة من الفيلم، التي تفرَّدت الإمارة بتقديمها.

وشاهد الضيوف مجسَّما ضخماً استخدم في تصوير الفيلم بفندق وارنر براذرز أبوظبي، وكوريو كولكشن باي هيلتون، وآخر لدودة رمال عملاقة في صحراء أبوظبي، وشاركوا في العرض الرسمي الأول للفيلم في الشرق الأوسط في «فوكس سينما» بجزيرة المارية.

وتجري أحداث الفيلم في المستقبل البعيد، وشكَّلت الكثبان الرملية في صحراء ليوا موقع تصوير المشاهد الخاصة بالكوكب الصحراوي (أراكيس)، واستمر التصوير في 20 موقعاً على مدى 27 يوماً خلال عام 2022 بمساعدة 300 فرد من الإمارات وفريق عالمي من 250 شخصاً.. وأسهمت لجنة أبوظبي للأفلام وشركة «إبيك فيلمز» في عمليات الإنتاج من خلال تقديم مجموعة من خدمات الدعم اللوجستي.