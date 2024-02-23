«الظفرة البحري» يصطحب الأطفال إلى زمن الأجداد

الظفرة (الاتحاد)

ضمن أهدافه لتعريف الأجيال الجديدة بالتراث، يخصص مهرجان الظفرة البحري بدورته الخامسة عشرة، مساحات للأطفال يمارسون من خلالها الحرف المتوارثة، بمشاركة حراس وحاميات التراث، من الذين ما زالوا يمارسون هذه المهن.

ويتعلم النشء، خلال المهرجان، طرق استخدام شباك الصيد، ويطلعون على نماذج للمحامل التراثية وأدوات الصيد، ويتعرفون على أسرار الغوص للحصول على اللؤلؤ، بالإضافة إلى صناعة الليخ والحبال، فيما تتعلم الفتيات صناعة الأطواق من الصدف، وتزيين الصناديق الخشبية وصناعة التلي والسدو والحناء والكحل العربي وحياكة الملابس التراثية وسف الخوص، وإعداد المأكولات الشعبية.

ومن شاطئ المغيرة يراقب الأطفال آباءهم خلال سباقات المحامل والبوانيش الشراعية والتجديف التراثي، ويرافقونهم لحظة التتويج على مسرح المهرجان، ما يرسخ هذه الممارسات في نفوسهم.

ويتضمن المهرجان مسابقات تراثية للأطفال مرتبطة بالبيئة البحرية، مع جوائز قيمة لتحفيزهم على المشاركة، بالإضافة إلى مسابقات أجمل زي تراثي للبنات والأولاد.