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فؤاد وأصيل.. صوت الرومانسية على مسرح «ليالي الوثبة»

أصيل هميم تبدع على مسرح «ليالي الوثبة» (تصوير: مصطفى رضا)
24 فبراير 2024 01:20

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
ضمن خامسة حفلات «ليالي الوثبة»، أحيا كل من الفنانين فؤاد عبدالواحد وأصيل هميم مساء أمس، حفلاً غنائياً ضمن أمسيات «مهرجان الشيخ زايد» الفنية، على المسرح الرئيس في المهرجان الذي تقام فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي، حيث أدى الفنانان وسط أجواء الإمارات الشتوية الخلابة، عدداً من أغنياتهما الرومانسية والإيقاعيّة السريعة الشهيرة وسط تفاعل كبير وحضور لافت.

مزيج فني
أصيل وفؤاد، قدما مجموعة من الأغاني المحببة والمفضلة لدى الجمهور، في مزيج من الطرب الأصيل يعكس جمالية الموسيقى والتنوع الثقافي الفني في المنطقة، وحظي زوار مهرجان الشيخ زايد وجمهور الحفل بقضاء أمسية فنية لا تنسى بصحبة الأهل والأصدقاء في أجواء من الفن والأصالة بالهواء الطلق.

وقد استقبل جمهور «ليالي الوثبة» أصيل هميم لحظة صعودها على خشبة المسرح، استقبالاً حافلاً، وتألقت خلال الحفل بتأديتها أجمل وأروع أغانيها الخليجية والعربية التي واكبت مسيرتها الفنية، لكي ترضي مختلف الأذواق، مختتمة وصلتها الطربية بأغنية «الله يادار زايد». 

رومانسية أصيل
وواصلت أصيل على مسرح ليالي الوثبة تقديم باقة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، خاصة الرومانسية التي حققت لها انتشاراً عربياً واسعاً، وحصدت نسب مشاهدة عالية عبر «يوتيوب»، من بينها: «خلك بحر»، «يشبهك قلبي»، «شوفو حبيبي». 
وأعربت أصيل عن سعادتها بإحيائها هذا الحفل الغنائي المميز، وسط حفاوة كبيرة من قبل الجمهور والتفاعل المميز مع أغنياتها، مشيدة بـ«ليالي الوثبة»، التي تجمع نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي في حب الفن الأصيل. 

«الحب الكبير»
وبأدائه العاطفي، وصوته المميز، شكل عبدالواحد حالة فنية من النغم والطرب والانسجام التي سيطرت على الجمهور خلال الحفل، متنقلاً بين مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، منها:  «أوصافك عجب، كل أحبك، وقاصد».

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وأعرب عبدالواحد عن سعادته بمشاركته في أمسيات «ليالي الوثبة» الساحرة، التي تجمع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي على مسرح واحد في حب الفن الأصيل، وسط أجواء الإمارات الشتوية الساحرة. 

حضور لافت
شهدت حفلات «ليالي الوثبة» منذ انطلاقها حضوراً جماهيرياً كبيراً ولافتاً من كافة الأعمار والفئات، للاستمتاع بالأمسيات الغنائية التي يقدمها كبار المطربين والفنانين العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.

نجوم عرب
تنظم «ليالي الوثبة» أسبوعياً، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن فعاليات أنشطة «مهرجان الشيخ زايد» المتجددة لموسم 2023 - 2024، ويحييها نخبة من كبار المطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتمنح الأمسيات فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات في حب الفن والطرب الأصيل، وسط العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية الأخرى، التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة المهرجان المختلفة.

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