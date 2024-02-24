حاتم  وأصيل.. ضيفا «أحلام ألف ليلة وليلة»

أبوظبي (الاتحاد)

يظهر الفنانان العراقيان، حاتم العراقي وأصيل هميم، في ضيافة النجمة أحلام الشامسي في الحلقة الـ 12 من برنامجها الفني «أحلام ألف ليلة وليلة»، والذي يُعرض على قناة أبوظبي، اليوم السبت، في العاشرة والنصف مساءً، حيث يكون الجمهور على موعدٍ مع أمسية استثنائية تلقي إضاءات ملهمة على الطرب الأصيل في بلاد الرافدين.

يتحدث حاتم العراقي عن بداياته الرياضية في عالم الملاكمة قبل اكتشاف موهبته الغنائية، وقراره بالتوقف عن الملاكمة والتفرغ للغناء والطرب انطلاقاً من مدينته التي احتضنت العديد من الفنانين والمطربين والرياضيين والموسيقيين بمن فيهم المطرب ماجد المهندس.

يكشف العراقي، في الحلقة المرتقبة مع النجمة الإماراتية أحلام، عن سر تسميته بحاتم العراقي، وعن انتمائه لمدرسة المطرب الكبير قحطان العطار، ومدرسته الغنائية الخاصة، مشيراً إلى تقبله لغناء كبار المطربين لأغنياته وتحقيقها النجاح الكبير على أكبر المسارح بالرغم من أن العديد من الجمهور يظنها من الأغاني التراثية.

كما يتحدث العراقي عن موهبة الصوت الجميل التي أورثها لجميع أبنائه، وموهبته في التلحين، والتي مكنته من تلحين عدد من الأغاني لمطربين عرب، بمن فيهم صابر الرباعي ونوال الزغبي وشذى حسون.

في حين، تتحدث المطربة أصيل هميم عن انطلاقها من خلال ألبوم راشد وأحبابه بأغنية من ألحان المطرب والملحن فايز السعيد، وعن موهبة الصوت الجميل التي تمتلكها والدتها، والتي كانت صاحبة قرار دخولها عالم الغناء بعد إيمانها الكبير بموهبتها.

يقدم المطرب حاتم العراقي عدداً من أنجح أغنياته بما فيها «أنا اللي عذبني حبيبي»، «يا مهاجر»، «ذكرتك والسما مغيمة»، كما تشاركه النجمة أحلام في غناء «أغلى ناسي»، فيما تقدم المطربة أصيل العديد من أغنياتها الشهيرة بما فيها «أنت اختصرت الناس» و«مشتاق لها الوجه»، كما تشارك خشبة المسرح مع حاتم العراقي في أغنية «مشكلتي معاك - ازعل»، لتكون أغنية «قولي يا حلو» الشهيرة في التراث العراقي، والتي تشارك في تقديمها النجمة أحلام مع المطرب حاتم العراقي وأصيل هميم مسك ختام هذه الأمسية.

يُذكر أن برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة» هو برنامج فني موسيقي ترفيهي، يُعرض كل سبت على قناة أبوظبي، ويُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى المنطقة العربية، ويستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي، ليسلط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، وليحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.