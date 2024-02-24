مشاركة إماراتية وعربية بـ«صُور الدولي للأفلام القصيرة»

محمد نجيم (الرباط)

تشارك الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ11 لمهرجان صُور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، التي تنطلق اليوم السبت بفيلم «دعاء أمل» للمخرج حمد محمد الحمادي، الذي يستند إلى قصة واقعية لحياة ممرضة من خارج المجتمع الذي تقع فيه أحداث الفيلم، ليبرز الفيلم قيم التسامح والتعايش في المجتمع.

ملصق فيلم «دعاء أمل»

فيما شارك المغرب بفيلم «الحقيقة» لمخرجه لخضر الحمداوي، والذي تدور أحداثه حول زوجين يدخل الشك بينهما، مسلطاً الضوء على العلاقة بين الحقيقة والخيال، حيث يمكن للأمور أحياناً أن تتغير وأحياناً أخرى قد تظل كما هي.

كما يشارك المغرب بفيلم آخر وهو «أنين صامت»، إخراج المغربية مريم جبور، حيث تسلط فيه الضوء على معاناة المُصابين بالتوحد وأسرهم، من خلال قصة الشاب «يونس» الذي يعيش برفقة والده «ادريس» في بيت متواضع.

وإلى جانب الإمارات والمغرب، تشارك في الدورة، التي تنظم في مدينة صُور اللبنانية، بلدان أخرى أوروبية وعالمية بأفلام موزعة بين الروائي والوثائقي والتحريك وهي: السعودية التي تشارك بفيلم «تحويلة»، والعراق بفيلم «توصيلة»، سلطنة عمان بفيلم «سفينة من ورق»، والبحرين بفيلم «سعفة».

كما تشارك بلدان أخرى من بينها: فرنسا، إيران، سوريا،، سويسرا، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، بلجيكا، فلسطين، إيطاليا، مصر، المكسيك، بولندا، فنلندا، زامبيا، النرويج، إيسلندا، إسبانيا، الأرجنتين، تشيكيا، كندا، ولبنان.

يمنح المهرجان العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن فيلم روائي، جائزة أحسن فيلم وثائقي، جائزة أحسن فيلم تحريكي، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة أحسن تصوير، وجائزة لجنة التحكيم.