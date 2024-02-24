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«إكسبوجر 2024».. يروي لجمهوره تجارب المصورين

خلال زيارة طارق علاي لمقر المهرجان
24 فبراير 2024 20:20

الشارقة (الاتحاد)
أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، جاهزية المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024»، لاستقبال الضيوف والزوار من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، مبيناً أن المهرجان يستضيف أعمال 400 مصور عالمي لعرض أكثر من 90 معرضاً فردياً وجماعياً، تروي 2500 حكاية فريدة، في دورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان من حيث مساحات المعارض وحجم المشاركين والفعاليات.
جاء ذلك خلال جولة علاي التفقدية للاطلاع على التجهيزات النهائية للمهرجان، واستعداداته اللوجستية لاستقبال جمهوره وضيوفه في مركز إكسبو الشارقة، في الفترة ما بين 28 فبراير الجاري و5 مارس المقبل، حيث توسعت فعاليات المهرجان هذا العام على مساحة 32,888 متراً مربعاً.

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وقال علاي إن ضيوف وزوار«إكسبوجر 2024 على موعد مع دورة متميزة من فعاليات المهرجان، وما تحمله الصور فيها من رسائل وحكايات التقطها مصورون بارزون من أماكن مختلفة من العالم، وعلى مستوى الخطابات التي تروي تجارب المصورين، وورش العمل والندوات التي تقدم فن التصوير بطريقة تفيد الجمهور وتساعده على التعمق في هذا الفن السامي والنبيل».
ويسطر «إكسبوجر»، في نسخته الثامنة، فصلاً جديداً في نموه المستمر. فمنذ انطلاقته عام 2016، يتوسع المهرجان في كل عام، ليعزز مكانته كمنصة عالمية لخبراء وهواة فن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، وجميع محبي الفنون البصرية، تأكيداً على التزامه بتقديم مساحة إبداعية واسعة ومتنوعة لمجتمع فن التصوير.
ويتجسد نجاح المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في جذب أكثر من 20 ألف زائر خلال فعاليات نسخته السابعة، ويستكمل المهرجان مسيرته الفنية الفريدة، من خلال استعراض المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية يقدمها أكثر من 150 خبيراً من صنّاع الصورة، تشمل أكثر من 79 جلسة حوارية ونقاشات جماعية عن صناعة الصور والأفلام، و25 فيلماً، وأكثر من 66 ورشة عمل وجلسة تقييم للسير الفنية، إلى جانب جولات إرشادية على المعارض، وحفلات توقيع كتب، بالإضافة إلى المعرض التجاري بمشاركة 18 علامة من كبرى شركات التصنيع وتجارة التجزئة، وغيرها من الفعاليات.

طارق سعيد علاي
المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي
مهرجان إكسبوجر
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