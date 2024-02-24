5 طرق للتخلص من هالات العين

ترجمة: عزة يوسف

يعاني الكثير من النساء من الهالات والانتفاخات تحت العينين، وتتعدد أسبابها فقد تكون وراثية أو لقلة النوم أو الحساسية أو التقدم في السن أو التعرض للشمس، وقد وضع الخبراء قائمة من الطرق لعلاجها، ذكرتها مجلة «Women’s Health» الأميركية، ومنها:

الإبر

يقول الخبراء إن الوخز بالإبر الدقيقة «الميكروبليدنج»، قد تكون طريقة مفيدة للمساعدة في تقليل الانتفاخات تحت العينين، وذلك عن طريق ثقوب صغيرة تحدثها الإبر لتحفز الكولاجين، كما أنها تساعد في شد الجلد مما يحسن مظهر الانتفاخات.

كريم بالكافيين

يساعد الكافيين على انقباض الأوعية الدموية مما يساعد في تفتيح البشرة وتقليل الانتفاخات.

أكياس الشاي

وضع أكياس الشاي الفاترة أو الباردة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة تحت العين، يساعد في علاج الانتفاخات لما يحتويه الشاي من كافيين.

تقليل الملح

يساعد تقليل الملح في الطعام على تقليل الانتفاخات، حيث يسبب الملح احتفاظ الجسم بالماء لفترات طويلة.

الثلج

يساعد استخدام بكرات الوجه المبردة أو التدليك بالثلج في تحسين الدورة الدموية، وتهدئة المنطقة التي بها الهالات والانتفاخات.