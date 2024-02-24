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سلمى أبو ضيف.. «أعلى نسبة مشاهدة»

سلمى أبو ضيف
25 فبراير 2024 01:04

محمد قناوي (القاهرة) 

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تخوض الممثلة الشابة سلمى أبو ضيف تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى على شاشة رمضان المقبل، من خلال مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» عن قصة حقيقية.
 تقدم سلمى دور فتاة تنتمي لعائلة بسيطة، لديها هوس بتطبيق «تيك توك»، وبسببه تقع في العديد من الأزمات والمشاكل، والعمل من إخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر. 
 وقالت سلمى أبو ضيف، إنها تعتبر العمل تحدياً لها؛ لأن الدور صعب وسيفاجئ الجمهور بطبيعة الشخصية، وتتمنى أن يحظى بقبول المشاهد عند عرضه في رمضان الموسم الدرامي الأهم.
وأعربت عن سعادتها بردود الفعل الجيد تجاه دورها في مسلسل «بين السطور» الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات بمشاركة صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء، وتقدم خلاله شخصية إعلامية شابة، تخوض منافسة شرسة، بعد تفاقم الأمور نتيجة وقوع جريمة قتل، والعمل مقتبس عن عمل كوري، وعالجته درامياً مريم نعوم ونجلاء الحديني، وأخرجه وائل فرج. 
وترى أبو ضيف أن المنصات الرقمية فتحت أبواباً جديدة، وأتاحت فرصاً للعديد من الوجوه الشابة في مجال التأليف والتمثيل والإخراج، وأعطت فرصة البطولة لأسماء مهمة كانت بعيدة عن المقدمة، وقد قدمت على المنصات عدة أعمال، منها «منعطف خطر» و«حدث بالفعل»، و«إلا أنا».
وأوضحت أنها سعيدة بتجربتها السينمائية «أنف وثلاث عيون» الذي عُرض في مصر ودول الخليج مؤخراً.
يذكر أنه عُرض لسلمى أبو ضيف  خلال إجازة منتصف العام فيلم «ليه تعيشها لوحدك؟»، مع شريف منير وخالد الصاوي، كما شاركت في الفيلم السعودي «ملك الحلبة».

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