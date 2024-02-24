تعاون فني عريق بين الإمارات والكويت.. شراكة في الإبداع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يُعتبر الفن أحد المجالات الشاهدة على توثيق وترسيخ أواصر العلاقة الثنائية بين الإمارات والكويت، والمضي قدماً في تكوين اتحاد فني، وتنفيذ شراكة إبداعية بين جهات فنية في مجالات مختلفة، لتصوير أعمال سينمائية ودرامية وعرضها على شاشات الإمارات، حيث قدِّمت في السنوات الأخيرة باقة أعمال فنية مشتركة شارك في بطولتها نخبة من نجوم الإمارات والكويت، منهم أحمد الجسمي وحبيب غلوم وسعد الفرج وجاسم النبهان. وأثبتت أن هذا النوع من التعاون ينتج أعمالاً ذات جودة عالية في المضمون والتنفيذ، تحظى بإقبال جماهيري لافت، ولم تقتصر المشاركات على عنصر التمثيل فقط، بل اتجه التعاون أيضاً إلى المشاركة في الإنتاجات وعرض المسلسلات الكويتية، والمسلسلات المشتركة بين الإمارات والكويت على شاشات القنوات المحلية.

أعمال مشتركة

«محمد علي رود» و«الزقوم»، من أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي شارك في بطولتها الممثل القدير سعد الفرج، وتُعتبر ثمرة التعاون الإماراتي الكويتي في الأعمال الفنية المشتركة، والتي عرضت على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، محققة نجاحاً وانتشاراً كبيرين، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة أفلام إماراتية مثل «شباب شياب». وأعرب الممثل سعد الفرج عن فخره بالتعاون المثمر مع تلفزيون أبوظبي منذ بداياته الفنية وحتى الآن، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققته أعماله الدرامية التي عُرضت على شاشة «قناة أبوظبي» ضمن السباق الدرامي الرمضاني، منوهاً إلى أنه يحرص خلال مسيرته الفنية على المشاركة في عدد من الأعمال الخليجية عموماً وفي الإمارات خصوصاً، لا سيما أنها تثري الساحة الدرامية والسينمائية بأفكار جديدة ومضامين مختلفة ومواهب فنية واعدة.

إضافة فنية

الممثل القدير جاسم النبهان الذي شارك في بطولة عدد من المسلسلات الإماراتية المهمة، أبرزها مسلسل «خيانة وطن»، أشاد بالتعاون الإماراتي الكويتي في المجال الفني، والذي أثمر تنفيذ العديد من الأعمال المهمة التي تُضاف إلى مكتبة الفن والدراما الخليجية. وقال: تجمعني علاقة وطيدة بالإمارات، ولدي صداقات عدة مع معظم صنّاع الدراما الإماراتيين، وشاركتهم بطولة العديد من الأعمال المتميزة التي اعتبرها إضافة إلى مسيرتي الفنية.

داعم أكبر

«قفص مخملي» و«نبض مؤقت» و«مانيكان»، من المسلسلات التي لعبت بطولتها الممثلة هيا عبد السلام وعُرضت في المواسم المختلفة لماراثون دراما رمضان على شاشة «قناة أبوظبي»، محققة انتشاراً خليجياً وعربياً لافتاً. وحول هذا التعاون المستمر، أوضحت عبد السلام، أنه منذ دخولها مجال الفن، وتلفزيون أبوظبي هو الداعم الأكبر لها خلال مسيرتها الفنية، لافتة إلى أن النجاح الذي حققه والانتشار الذي لمسته كانا بسبب التعاون الحقيقي بينها وبين تلفزيون أبوظبي، حيث عُرضت أعمالها على هذه الشاشة المهمة، ليس فقط في الإمارات بل وعلى مستوى الوطن العربي.

تطور لافت

على مدى 63 عاماً، ونتيجة للدعم المقدم من الجهات المتخصصة بالفنون بمختلف أشكالها، شهدت الحركة الفنية الكويتية تطوراً لافتاً في المسرح والتلفزيون والسينما، حتى لقِّبت بـ «هوليوود الخليج». وعلى مدى سنوات طويلة، تم تقديم أعمال فنية متنوعة ذات مستوى تقني فني عالي، من حيث المضمون وتنوع القصص والأداء التمثيلي المميز لمجموعة من أبرز الفنانين الذين حققوا إنجازات، ورفعوا اسم الكويت عالياً حتى أصبحت إحدى الدول الرائدة في مجال الفن.

إنجاز درامي

حققت الكويت نجاحات لافتة في مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية، فالدراما الكويتية لها تاريخ طويل من التألق والإبداع والحضور القوي في المواسم الدرامية العربية المختلفة، وخصوصاً السباق الدرامي الرمضاني، بفضل قوة نصوصها وأداء مبدعيها، ونالت عدداً من الأعمال الدرامية انتشاراً عربياً لقوة نصوصها وجرأتها واستعراض موضوعات اجتماعية خارج الصندوق، عبّرت عن أحوال المجتمع، ورصدت هموم الناس، ولعب بطولتها نخبة من النجوم الكويتيين أمثال الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وحياة الفهد وسعاد عبد الله وسعد الفرج.

محفورة في الذاكرة

خلال مسيرة درامية طويلة، برزت العديد من المسلسلات الكويتية التي لا تزال محفورة في ذاكرة الناس حتى وقتنا هذا، ومن أبرزها: «الملقوف» عام 1973 الذي يعتبر بدايات الكوميديا الارتجالية، وشارك في بطولته عبد الحسين عبد الرضا ومحمد جابر، و«حبابة» 1976 بطولة حياة الفهد ومريم الغضبان ومحمد المنصور، و«درب الزلق» 1977، الذي يُعتبر من أشهر وأبرز المسلسلات الخليجية والعربية، بطولة عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي وسعد الفرج وعبد العزيز النمش، وتدور أحداثه حول الأخوين «حسينوه» وشقيقه «سعد» من الأثرياء بين ليلة وضحاها نتيجة شراء الحكومة لمنزلهم، وذلك في مرحلة تطوير البنية التحتية للبلاد، فتبدأ بعد ذلك مغامراتهم في المشاريع التجارية الفاشلة.

وفي عام 1980، تم إنتاج مسلسلين حققا شهرة وانتشاراً كبيرين، هما «خرج ولم يعد» بطولة غانم الصالح وسعاد عبد الله وحياة الفهد وانتصار الشراح، و«إلى أبي وأمي مع التحية» بطولة خالد النفيسي وحياة الفهد، ليتوالى بعد ذلك إنتاج العديد من المسلسلات المتميزة، منها «درس خصوصي» 1981 بطولة عبد الحسين عبد الرضا وسعاد عبد الله وحياة الفهد ومريم الصالح، و«زمن الاسكافي» 1998 بطولة عبد الحسين عبد الرضا وسعاد عبد الله وغانم الصالح.

مسيرة حافلة

وشهدت الكويت مسيرة سينمائية حافلة بدأت عام 1971، حينما أخرج خالد الصديق أول فيلم روائي كويتي بعنوان «العاصفة». وفي عام 1972، أنتجت أول فيلم روائي طويل لها «بس يا بحر» من إخراج خالد الصديق الذي يُعتبر بداية صناعة السينما في الكويت، وشارك في بطولته حياة الفهد ومحمد المنصور وسعد الفرج وأمل بكر، لتتوالى الأعمال السينمائية بعد ذلك

علامة فارقة

يُعتبر الممثل الراحل عبد الحسين عبد الرضا، علامة فارقة في الفن الكويتي، حيث قدم العديد من الأعمال الدرامية المتميزة التي نالت صدى كبيراً منها: «درب الزلق» و«درس خصوصي» و«الأقدار» و«سوق المقاصيص» و«أبو الملايين».

ثنائي فني

شكّلت الممثلتان سعاد عبد الله وحياة الفهد ثنائياً فنياً مميزاً في المشهد الدرامي الخليجي، حيث جذبتا من خلاله الأضواء وحققتا شهرة وانتشاراً خليجياً وعربياً، وقدمتا بعض المسلسلات الشهيرة التي تربى عليها أجيال، ونالت إشادات من النقاد وصنّاع الدراما، أبرزها «خالتي قماشة» عام 1983 و«رقية وسبيكة» عام 1986.

إسهامات

أسهم الممثل غانم الصالح في تأسيس المسرح الكويتي، ومن أبرز أعماله: «على جناح التبريزي» و«باي باي لندن» و«حرم سعادة الوزير»، إضافة إلى أعماله الدرامية المتميزة، منها «خالتي قماشة» و«قاصد خير» و«خرج ولم يعد»، كما أسهمت الممثلة مريم الغضبان، صاحبة المسيرة الفنية الحافلة، في تجسيد عدد من الشخصيات المميزة من خلال عدة أعمال نالت اهتمام المشاهد، منها «حبابة» و«خالتي قماشة».