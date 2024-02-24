«بنات النجار» في اللوفر أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت قبة اللوفر - أبوظبي، يقدم الشيخ محمود التهامي، شيخ المنشدين بجمهورية مصر العربية، في الرابع عشر من مارس المقبل، العرض العالمي الأول للعمل الفني «بنات النجار»، الذي يتضمن عدة قصائد في مدح الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم»، ويطل الشيخ التهامي على عشاق الإنشاد الديني في العاصمة، من خلال مهرجان أبوظبي 2024، بمشاركة 30 منشدة من مدرسة الإنشاد المصرية، قدمن سابقاً عروضاً مميزة في مصر والسودان وتونس والمغرب، ويبدأ العرض، الذي يبرز مكانة المرأة في الإسلام، برائعة «بنات النجار» التي تستمر لمدة أربعين دقيقة، ويعقبها جزء ثان يحمل اسم «أنين العاشق». ويشتهر التهامي بقدرته على تلوين «لغة الإنشاد الفصحى» بملامح من مختلف الثقافات الموسيقية، مع الاحتفاظ بأصالة أسلوبه وطابعه التقليدي المميز.