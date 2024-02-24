بقعة عملاقة في قرص الشمس

الشارقة (وام)

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن العالم أجمع رصد يومي أمس وأمس الأول بقعة شمسية عملاقة، شوهدت بالعين المجردة على قرص الشمس قبل غروب الشمس بدقائق، ويمكن مشاهدتها خلال اليومين المقبلين ودعت الجمعية إلى عدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر خلال النهار .. وأوضحت أن الظاهرة عبارة عن بقعة على سطح الشمس -الغلاف الضوئي - تتميز بدرجة حرارة منخفضة ونشاط مغناطيسي مكثف يمنع حمل الحرارة مكونا مناطق ذات حرارة سطحية منخفضة.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: تحدث هذه الظاهرة مع وجود نشاط شمسي إكليلي وانطلاق مقذوفات من إكليل الشمس، ويتطور مركز نشاط البقعة على مراحل بدءاً من تكوين مجال مغناطيسي ثنائي القطب يصاحبه عادة ظهور مفاجئ لبقعة براقة صغيرة تسمى الشعلة.