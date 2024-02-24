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استوديو الفنون يثري الحركة الفنية في مجتمع أبوظبي

استوديو الفنون يثري الحركة الفنية في مجتمع أبوظبي
25 فبراير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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ورش فنية تتنوع محاورها بين: التلوين بحبر الكحول، وتشكيل الصلصال، وتصميم الأزياء والتطريز، يقدمها استوديو الفنون في منارة السعديات يومياً للراغبين في صقل مهاراتهم الفنية، وتتولى مجموعة من معلمي وفناني استوديو الفنون المقيمين تدريب محبي الفنون والراغبين في احترافها من كل الأعمار على تحويل أفكارهم إلى أعمال فنية بديعة، وتعريفهم بأحدث الاتجاهات الفنية في النشاط المفضّل لديهم، وتهدف الورش إلى إثراء الحركة الفنية في مجتمع أبوظبي عبر دعم أصحاب المواهب، وتشجيعهم للانطلاق على طريق الإبداع.
ويضم استديو الفنون مساحات للعمل الجماعي، وأخرى للفردي مصممة خصيصاً للبرامج التعليمية المتعلقة بالمجال الفني، وحرصت منارة السعديات على تجهيز الورش بجميع الأدوات الفنية التي تتيح للمشاركين ممارسة نشاطهم في أجواء مثالية، ما يجعل استوديو الفنون المكان المثالي لممارسة مختلف أشكال الإبداع.

منارة السعديات
استوديو الفنون
أبوظبي
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