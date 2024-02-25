«إكسبوجر 2024».. منصة عالمية للفنون البصرية

الشارقة (الاتحاد)

من كل أنحاء العالم، قصدوا إمارة الشارقة، حاملين معهم قصصاً منوعة ترويها عدساتهم، رحلتهم كانت طويلة ومليئة بالتحديات والمغامرات، أمضوا خلالها ساعات تحت أشعة الشمس وراء عدساتهم، رصدوا المخلوقات في ظلمة الليل، تعرضوا للمخاطر لتوثيق الحروب والكوارث، استكشفوا الثقافات والتقاليد الغنية والمتنوعة.

هيبة بعدسة بنغين أحمد

400 مبدع من أنحاء العالم، كل واحد منهم يحمل في صوره رسالة وهدفاً، يسعى إلى نشرها ومشاركتها، ليساهموا في جعل المهرجان الدولي للتصوير«إكسبوجر 2024»، أحد أكثر المنصات تنوعاً وشمولاً في العالم لعشاق الفنون البصرية بمختلف أشكالها.

فتاة صغيرة تحمل الأمل في كينيا بعدسة أيد تودروس

يشمل المهرجان أكثر من 90 معرضاً فردياً وجماعياً تغطي قطاعات متعددة وجوانب مختلفة، وتتضمن 2500 صورة تبلغ قيمتها أكثر من 22.4 مليون درهم، من فن التصوير، مثل البورتريه، الوثائقية والتصوير الصحفي، الطبيعة والحياة البرية، السفر والمغامرة، الفنون الجميلة والتعبير الإبداعي، الحياة الحضرية والشوارع، الرياضة والحركة، والموضوعات الفنية والتجريبية، لتتحدث الصور بلغة عالمية، تلامس القلوب والعقول، وتنقل رسائل يفهمها كل إنسان.

آخر وجهة.. من غرفة تبديل ملابسنا إلى المحيط بعدسة إيزابيل سيرو

في قلب المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على مدى سبعة أيام من 28 فبراير إلى 5 مارس المقبل، يتحول «مركز إكسبو الشارقة» إلى أهم مركز حيوي في العالم لفن الصورة والتواصل الإنساني، مشتملاً على مساحات عرض متنوعة ومرافق حديثة، توفر للزوار تجربة ممتعة ومفيدة وفريدة بآن معاً.

قرش الشعاب المرجانية ذو الزعانف السوداء بعدسة كيلي يويان

كما ينظم المهرجان أكثر من 200 فعالية من ورش عمل وندوات ومحاضرات، تهدف إلى تعزيز المعرفة والمهارات والإلهام في مجال التصوير، ويشارك في هذه الفعاليات 150 مبدعاً من أمهر رواة القصص البصرية في العالم، ويقدمون في 79 جلسة حوارية ونقاشات جماعية نصائح وخبرات ورؤى، تفيد كل من يهتم بفن التصوير.