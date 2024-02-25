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6 نصائح تجعلكِ أكثر شباباً

6 نصائح تجعلكِ أكثر شباباً
26 فبراير 2024 01:34

ترجمة: عزة يوسف

تطمح كل امرأة أن تبدو بمظهر جميل في كل الأعمار، فالتقدم في السن لا يتعارض مع رغبتها في أن تكون أصغر من عمرها الحقيقي، وهذه بعض نصائح خبراء التجميل والأطباء للوصول إلى مظهر أكثر شباباً، حسبما ذكر موقع «Town And Country Mag» الأميركي:
الاهتمام بالرقبة
تقل الطبقة الدهنية في الرقبة بمرور العمر، لذا عليكِ الاهتمام برقبتك واعتبارها جزءاً من وجهك عند تطبيق روتين العناية اليومية من ترطيب وتدليك، فهي تساعد في شد الوجه أيضاً.
فيتامين سي
يساعد فيتامين سي على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ويوصي الخبراء باستخدام السيروم المحتوي على فيتامين سي في الليل والنهار.
تقليل الكريم
ينصح الخبراء بوضع القليل من كريم الأساس على البشرة عند عدم الحاجة، والاكتفاء بعمل تغطية للمناطق ذات العيوب.
صبغة الشفاه
مع تقدم العمر تبرز خطوط في الشفاه تعطي ظلالاً داكنة، ويمكن التغلب على ذلك باستخدام صبغات شفاه ذات مواد مرطبة لتجنب الجفاف.
أحمر الخدود
يختلف مكان وضع أحمر الخدود حسب شكل الوجه، ووضعه على الخد ومزجه للخارج يعطي مظهراً شاباً ومنتعشاً ويجعل الوجه يبدو أكثر امتلاءً.
الألوان الدافئة
ينصح الخبراء باختيار الدرجات الدافئة أثناء وضع المكياج، بما تتماشى مع لون البشرة لتعطي مظهراً شبابياً نضراً.

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