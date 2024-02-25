الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

دنيا وإيمي.. «اثنين في واحد»

دنيا سمير غانم (من المصدر)
26 فبراير 2024 01:34

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم لبطولة فيلم «اثنين في واحد»، في أول عمل سينمائي يجمعهما معاً، بعدما تشاركتا من قبل في مسلسل «نيللي وشريهان»، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من خلال توأم ملتصق، لكنهما مختلفتان شكلاً وموضوعاً.
فيما تقوم دنيا بالتحضير لفيلم آخر بعنوان «الجارداية» ويشاركها بطولته محمد ممدوح وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، تعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ شاركت في فيلم «تسليم أهالي» مع هشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوي.
كما تنتظر دنيا عرض مسلسل «عالم موازي» الذي انتهت من تصويره قبل عامين، وتأجل لأسباب تسويقية، ويشاركها بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف، وإخراج هشام جمال، وتدور أحداثه حول عروس «دمية» تتحول إلى إنسانة، وتواجه العديد من المواقف الصعبة.
وكانت دنيا شاركت مؤخراً في أول عمل مسرحي لها «أنستونا» مع بيومي فؤاد وكريم عفيفي، وإخراج خالد جلال، ضمن موسم الرياض، كما قامت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل «جت سليمة»، في 15 حلقة.

دنيا سمير غانم
إيمي سمير غانم
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
25 فبراير 2024
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
25 فبراير 2024
بائع في مدينة غزة يقف قرب مبان مدمرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: تجنب الأزمة الإنسانية في غزة لن ينجح دون «الأونروا»
اليوم 01:37
دخان يتصاعد بعد غارات جوية أميركية على صنعاء (رويترز)
الأخبار العالمية
ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد الحوثيين في اليمن
اليوم 01:37
توزيع الطعام على نازحين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات الأشخاص يفرون من شمال غزة بحثاً عن الطعام
اليوم 01:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©