دنيا وإيمي.. «اثنين في واحد»

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم لبطولة فيلم «اثنين في واحد»، في أول عمل سينمائي يجمعهما معاً، بعدما تشاركتا من قبل في مسلسل «نيللي وشريهان»، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من خلال توأم ملتصق، لكنهما مختلفتان شكلاً وموضوعاً.

فيما تقوم دنيا بالتحضير لفيلم آخر بعنوان «الجارداية» ويشاركها بطولته محمد ممدوح وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، تعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ شاركت في فيلم «تسليم أهالي» مع هشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوي.

كما تنتظر دنيا عرض مسلسل «عالم موازي» الذي انتهت من تصويره قبل عامين، وتأجل لأسباب تسويقية، ويشاركها بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف، وإخراج هشام جمال، وتدور أحداثه حول عروس «دمية» تتحول إلى إنسانة، وتواجه العديد من المواقف الصعبة.

وكانت دنيا شاركت مؤخراً في أول عمل مسرحي لها «أنستونا» مع بيومي فؤاد وكريم عفيفي، وإخراج خالد جلال، ضمن موسم الرياض، كما قامت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل «جت سليمة»، في 15 حلقة.