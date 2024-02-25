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«فرحات والعائلة» على المسرح الوطني

«فرحات والعائلة» على المسرح الوطني
26 فبراير 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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«فرحات والعائلة» عنوان العرض المسرحي الذي تقدمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع الفنان المصري محمد هنيدي، على المسرح الوطني في أبوظبي خلال عيد الفطر.. ويشارك في العرض موهوبون من أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة الذين اجتازوا تجارب الأداء والبرنامج التدريبي لمبادرة «همم موهوبة»، ويهدف العرض، الذي يأتي برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، والداعم الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، إلى ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تمكين أصحاب الهمم كونهم جزءاً من المجتمع.
ويشارك في العرض النجوم المصريون محمد ثروت، ومي كساب، وأوس أوس، وإيمان السيد، وياسر الطوبجي، وأحمد سلطان، ورانا الشافعي، ومنى جمال، وغايا الماس، بالاشتراك مع مجموعة من أصحاب الهمم: البراء أسامه، ومزنة أحمد، ومريم حمدان، من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وبرعاية الفنان محمد هنيدي استكمالاً لمسيرته ودعمه للمبادرة.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
محمد هنيدي
المسرح الوطني
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