رحيل الممثل فادي إبراهيم

بيروت (الاتحاد)

غيّب الموت الممثل اللبناني فادي إبراهيم، اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، ورحل عن عمر يناهز الـ 68 عاماً في أحد مستشفيات العاصمة بيروت بعد تدهور حالته الصحية نتيجة توقف إحدى كليتيه تماماً عن العمل، وبتر ساقه بسبب إصابته بمرض السكري في يناير الماضي.

اشتهر فادي إبراهيم، خلال مشاركته في مسلسل "العاصفة تهب"، بدور نادر صباغ. ومن أشهر أعماله مسرحية "نادر مش قادر" للمؤلف الراحل مروان نجار. وكان آخر أعماله مسلسل "الزمن الضائع" الذي عُرض عام 2022، ومسلسلا "التحدي السر" و"عروس بيروت".

يُعتبر فادي إبراهيم أحد أشهر وجوه الدراما اللبنانية، وقد بدأ حياته الفنية من خلال فرق مسرح الكشافة في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن ينضم إلى فرقة للفولكلور ليشارك في مسرحية "الخير لقدام" ومسرحية الأطفال "حكاية ستي أم فؤاد".

كان الممثل الراحل يعمل كمترجم أفلام وثائقية لتلفزيون لبنان إلى جانب التمثيل، وشارك في ثمانينيات القرن الماضي في مسلسل "الوحش" الأميركي بدور "جيمي جاك". ومن أشهر أعماله السينمائية "ليلة الذئاب" و"فتيات للقتل" و"الجزيرة المحرمة" و"القربان".

ونعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان الممثل الراحل في بيان جاء فيه: «بكل حزن وأسى.. ننعى إليكم زميلنا في نقابة الممثلين القدير فادي إبراهيم، رحمة الله على نفسه الطيبة الصادقة والمحبة».

والممثل الراحل من مواليد عام 1956 في "الحدت" جنوب شرقي بيروت، متزوج وله ولدان، استيفاني وعمر.