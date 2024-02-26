«إكسبوجر 2024».. يشهد 53 فعالية سينمائية للمرة الأولى

الشارقة (الاتحاد)

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024»، عن تفاصيل البرنامج السينمائي الذي يقدمه للمرة الأولى هذا العام، ويتضمن 47 فعالية سينمائية تشمل 20 ورشة عمل وجلسات نقاشية ومقابلات مباشرة مع صناع السينما.

يعرض البرنامج 27 فيلماً وثائقياً في فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، من 28 فبراير إلى 5 مارس في «مركز إكسبو الشارقة».

شخصيات بارزة

تقدم البرنامج شخصيات بارزة في عالم التصوير، من بينها أيدان سوليفان، المعروف بمواهبه المتعددة ومساهمته في تحرير الصور والنشر والصحافة، وأنجيلا سكوت، المشهورة في مجال التصوير وصناعة الأفلام والتأليف وحماية البيئة، إلى جانب بيث والد، وبريتا جاكنسكي، ودان ونترز، وفرانشيسكو جولا، وفرانك ميو، وجيلز كلارك، وجون ماكديرموت، وريك سمولان، الذين يشاركون خبراتهم ورؤاهم مع جمهور المهرجان.

تجارب شيقة

قال طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن الهدف من استحداث منصة الأفلام في المهرجان الدولي للتصوير «أكسبوجر»، هو توفير مساحة إبداعية لاستكشاف الجوانب الفنية والتقنية لصناعة الأفلام. فمن جلسات نقاشية تشهد مشاركة رواد صناعة السينما، إلى ورش عمل تفاعلية، وبرامج تعليمية متعمقة، تقدم منصة الأفلام تجارب شائقة لجميع صناع الأفلام المحترفين والهواة والطلاب.

طارق علاي

وأكد علاي حرص «إكسبوجر» على توسيع برامجه وتلبية المتطلبات الفنية والمهنية المتنامية لدعم الصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم البرنامج السينمائي للمرة الأولى في المهرجان هذا العام، وفق جودة عالية وأطروحات غنية.

صقل المواهب

تتضمن فعاليات البرنامج السينمائي، التي يجري تنظيمها بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عدداً من الجلسات، التي تناقش موضوعات أساسية لفن صناعة الأفلام، وورش عمل تدريبية تم تصميمها لصقل المواهب وتنمية المهارات، ودورات تعليمية شاملة تستكشف مجالات متخصصة في عالم السينما، كما يوفر فرص التواصل وتعزيز العلاقات والروابط داخل مجتمع صناع الأفلام.

ويشكل «إكسبوجر 2024» استكشافاً تفاعلياً لفن التصوير الفوتوغرافي والوسائط البصرية، من خلال 90 معرضاً فردياً وجماعياً يضم 2500 صورة لـ 400 مصور عالمي، إضافة إلى 66 ورشة عمل، و79 جلسة حوارية ونقاشات جماعية، و50 جلسة تقييم للسير الفنية بمشاركة 150 من أكبر فناني السرد القصصي البصري على مستوى العالم.