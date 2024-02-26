الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مركبة تستأنف نشاطها على القمر

المركبة اليابانية على سطح القمر
26 فبراير 2024 18:16

استأنفت المركبة الفضائية اليابانية "سليم" SLIM، التي هبطت على القمر في يناير الماضي، نشاطها بعدما نجت من ليل قمري قاس امتد لأسبوعين، على ما أعلنت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" اليوم الاثنين.
وكتبت الوكالة، عبر منصة "اكس": "في الليلة الفائتة، أُرسل أمر إلى +سليم+ وتم تلقي ردّ، ما يؤكد أن المركبة نجت من الليلة القمرية واحتفظت بقدرتها على التواصل".
وأشارت "جاكسا" إلى أنّ الاتصالات "انقطعت لفترة وجيزة، لأن المركبة كانت لا تزال في منتصف اليوم القمري فيما كانت درجة حرارة معدات الاتصالات مرتفعة جداً".
وأضافت الوكالة "تجري الاستعدادات لاستئناف العمليات عندما تنخفض درجات حرارة الأجهزة إلى حدّ كافٍ".
كانت المركبة "سليم" (وهي الأحرف الإنجليزية الأولى لعبارة تعني "مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر") نجحت في 20 يناير بالهبوط على بعد 55 متراً من الهدف المحدد لها، وهي درجة عالية جداً من الدقة، فباتت اليابان بذلك خامس دولة تنجح مركبة تابعة لها في الهبوط على سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين والهند.
لكنّ مشكلة طرأت على المحرك في آخر بضع عشرات من الأمتار قبل الهبوط أدّت إلى استقرار "سليم" على سطح القمر بزاوية منحنية، وبالتالي لم تكن ألواحها الكهروضوئية المواجهة للغرب تتلقى ضوء الشمس.
وهبطت "سليم" في حفرة صغيرة قطرها أقل من 300 متر، تسمى "شيولي"، وتمكنت من أن تُطلق طبيعياً العربتين المصغرتين اللتين تحملهما. ويُفترض أن تجري هاتان العربتان تحليلات للصخور المتأتية من البنية الداخلية للقمر المعروفة بالوشاح القمري الذي لا تتوافر بعد معطيات كثيرة عنه.
بعد مرور أكثر من 50 عاماً على الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر، وهو الإنجاز الذي حققه الأميركيون عام 1969، تجدَّدَ تسابُق الدول إليه.
ويعتزم برنامج "أرتيميس" الأميركي إرسال رواد فضاء إلى القمر، وهو مشروع أرجئ أخيراً إلى سبتمبر 2026، ويهدف على المدى الأبعد إلى بناء قاعدة دائمة على القمر. ولدى الصين مشاريع منافسة مماثلة.

أخبار ذات صلة
«القمر».. محطّة محتملة للإنسان و«غرفة  الضغط» كلمة سرّ إماراتية جديدة
بايدن يعلن بدء «عصر جديد لاستكشاف الفضاء»
المصدر: آ ف ب
مركبة فضائية
القمر
وكالة الفضاء اليابانية
آخر الأخبار
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون بمجال الاستثمار الزراعي مع وفدين من روسيا وإستونيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون بمجال الاستثمار الزراعي مع وفدين من روسيا وإستونيا
اليوم 21:49
260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تجمع 5.4 مليار درهم خلال 2023
اقتصاد
260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تجمع 5.4 مليار درهم خلال 2023
اليوم 21:31
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 21:12
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي
اليوم 20:56
«إعادة صياغة الواقع».. معرض فني جديد لحسين شريف
التعليم والمعرفة
«إعادة صياغة الواقع».. معرض فني جديد لحسين شريف
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©