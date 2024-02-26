علي يوسف السعد يكتب: مواقف وطرائف ضياع الأمتعة!

السفر تجربة مدهشة تتيح لك استكشاف عوالم جديدة وجمع ذكريات لا تُنسى، ولكن لو كنت أحد الأشخاص الذين يضيعون أغراضهم بشكل غير معقول، فإن السفر يمكن أن يتحول إلى كارثة «طريفة» كما حدث معي، أنا شخص يبدو أن الحظ لا يحالفني على الإطلاق، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ممتلكاتي وخاصة عندما أسافر بمفردي، دعوني أشارككم قصصي المثيرة والمأساوية في عالم ضياع الأمتعة.

كل شيء بدأ في رحلة قديمة إلى باريس، حيث فقدت محفظتي، لا أعلم هل تمت سرقتها أم أنني نسيتها في مكان ما، ولكن كانت هذه بداية مسلسل طويل من فقدان الأغراض، فبمجرد أن أعبر أبواب المطار أو أتجول في شوارع المدن الجميلة، يبدو أنني أترك جزءاً من نفسي خلفي، وللأسف، يتخذ ذلك الجزء الضائع شكلاً مادياً، لدرجة أنني فقدت هاتفين في رحلة واحدة إلى المملكة العربية السعودية.

وكما لو كانت هذه السيناريوهات غير كافية، فقد نسيت محفظتي مع كل ما تحتويه من أموال وبطاقات في الطائرة أثناء رحلتنا إلى جنوب أفريقيا، ولن أتحدث عن عشرات السترات والملابس والعطور المفقودة في رحلاتي.

وبالطبع، لا يمكنني نسيان تلك اللحظات التي يتندر فيها أشقائي على ردة فعلي بعد اكتشافي فقدان متعلقاتي، وبسبب ذلك يكون أول سؤال تطرحه علي زوجتي عند عودتي من أي رحلة: «ما الشيء الذي فقدته هذه المرة؟»، وهنا ولأنني صاحب خبرة، سأطرح عليكم بعض النصائح التي (قد) تفيدكم للحفاظ على ممتلكاتكم في السفر.

تأكد من أن اختيارك لحقيبة السفر يكون اختياراً ذكياً، فيجب أن تحتوي الحقيبة على أقفال قابلة للتأمين لتوفير أقصى درجات الحماية في كل مغامرة، أنصحك بالتقليل من متاعك، اختر بعناية ما تضعه في حقيبتك، ضع فقط الضروريات، تجنب ملء حقيبتك بأشياء غير ضرورية أو أخذ نقود زائدة عن احتياجاتك أو أغراض ثمينة غير لازمة.

استفد من خدمات خزائن الفنادق أو صناديق الأمان لتأمين جوازات السفر والنقود الإضافية والوثائق المهمة، احمل حزام نقود مخفياً تحت ملابسك أو اعتمد على حقيبة سرية، فهي وسيلة رائعة للحفاظ على مستنداتك الأساسية ونقودك وبطاقاتك بعيداً عن أعين السارقين، وقم بإعداد نسخ طبق الأصل من جواز سفرك، وتأشيرتك، ووثيقة تأمين السفر، بالإضافة إلى معلومات بطاقة الائتمان، احفظ هذه النسخ بشكل منفصل عن الأصول الأصلية لتفادي فقدانها وبالإمكان تحميلها في بريدك الإلكتروني.

كن حذراً عند زيارتك للمطارات، ومحطات القطار، ومناطق الجذب السياحي، مع مراقبة متعلقاتك بعناية، وحافظ على وعيك لاكتشاف أي تهديدات محتملة بشكل مبكر،

وارتدِ ملابس بسيطة وامتنع عن ارتداء المجوهرات الباهظة التي قد تلفت الأنظار، واحتفظ بخصوصية أجهزتك من الهواتف الذكية والكاميرات.

في ختام كل مغامرة يكمن سر الرحلة الناجحة في الاهتمام بسلامة متعلقاتك، يمكنك تحقيق تجربة سفر ممتعة باتباع هذه النصائح والإرشادات، وستكون قادراً على تقليل مخاطر السرقة أو الضياع بشكل كبير، مما يتيح لك التركيز بشكل كامل على خلق ذكريات وتجارب رائعة في وجهتك المفضلة، وأنا أول من يجب أن يستفيد من هذه النصائح.