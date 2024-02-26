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منافسات «شاعر المليون» تتواصل غداً

لجنة تحكيم شاعر المليون
26 فبراير 2024 22:07

أبوظبي (وام)
تنطلق، مساء غدٍ الثلاثاء، الحلقة الخامسة عشرة وقبل الختامية من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، بمشاركة 6 شعراء، عبر قناتي أبوظبي وبينونة.
يلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: د. غسان الحسن، ود. سلطان العميمي، وحمد السعيد، خلال الحلقة الخامسة عشرة من البرنامج، بالشعراء الذين يقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية قبل الختامية، والتي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء، هم: عبدالله حنيف اليامي، وعامر محمد بن مبشر، وصلاح بن ضاحي الحربي، ومحمد آل مداوي الوادعي، ومبارك بن مدغم الأكلبي من المملكة العربية السعودية.

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وقد تأهل في الحلقة الماضية من البرنامج الشاعران عامر محمد بن مبشر، ومحمد آل مداوي الوادعي من المملكة العربية السعودية، إلى المرحلة الأخيرة من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة، وهم: ناصر هادي المنصوري من دولة الإمارات، وفيصل عبيريد العازمي، وفيصل جزا الحربي، وعبدالسلام رفيع السلمي من المملكة العربية السعودية، نتائج تصويت الجمهور، في حين تأهل الشاعر صلاح بن ضاحي الحربي من المملكة العربية السعودية، بتصويت الجمهور عن الحلقة السابقة.

شاعر المليون
الشعر النبطي
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