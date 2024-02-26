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«أبوظبي للمدارس».. منافسات حماسية في 13 نشاطاً رياضياً

«أبوظبي للمدارس».. منافسات حماسية في 13 نشاطاً رياضياً
27 فبراير 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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عطلة أسبوع حماسية ينظمها قطاع التعليم في أبوظبي مع انطلاق نهائيات بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات، التي تستضيفها دائرة التعليم والمعرفة بين 1-3 مارس المقبل في أبوظبي كريكت سبورتس هب، وتبدأ الفعالية بتصفيات ونهائيات 13 رياضة فردية وجماعية تتضمنها البطولة، وتتصاعد المنافسة  مع نهائي كرة القدم لفئة تحت 15 عاماً للفتيان والفتيات الأحد المقبل، وتحظى عائلات الطلبة المشاركين وأصدقاؤهم ومشجعو الرياضة بتجارب مميزة في منطقة المشجعين عبر أنشطة ترفيهية وتحديات رياضية، ويشهد الحفل الختامي مراسم التتويج الرسمي التي تبدأ بمسيرة الفائزين التي تضم 1,000 طالب وطالبة وسط عروض لفرق موسيقية وفقرات ترفيهية حية بمشاركة بعض النجوم.

أبوظبي
دائرة التعليم والمعرفة
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