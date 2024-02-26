تحقيق أمنيات 6 أطفال من مرضى السرطان

أبوظبي (الاتحاد)

في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، حققت مؤسسة «تحقيق أمنية»، ووزارة الداخلية ومدينة برجيل الطبية أمنيات 6 أطفال، بين 4 - 14 عاماً، من مرضى السرطان الذين يتلقّون العلاج في مدينة برجيل، وحضر الحفل العميد محمد بطي الشامسي، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، ورولا أبو منّة، عضو مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وإبراهيم أبو غيدا، رئيس قسم الأطباء بمدينة برجيل، بالإضافة إلى شرطة السعادة وشخصيات الشرطة الكرتونية وأسر الأطفال. وضمن أجواء احتفالية تخللها عرض للساحر العالمي «دروموند موني كوتس» جرى تحقيق أمنيات الأطفال التي تنوّعت بين أداء العمرة، الحصول على أجهزة آيباد برو وآي فون، سيارات الإسعاف والشرطة الإلكترونية، وشراء الألعاب.. وقال هاني الزبيدي: نسعى لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة سرطان الأطفال، والمساهمة في إنقاذ الملايين من خلال زيادة الوعي بخطورة المرض، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والخرافات الشائعة.