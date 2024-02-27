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مسبار "أوديسيوس" الأميركي يرسل أولى صوره من أقصى جنوب القمر

مسبار "أوديسيوس" الأميركي يرسل أولى صوره من أقصى جنوب القمر
27 فبراير 2024 16:26

أرسل مسبار "أوديسيوس" التابع لـ "إنتويتيف ماشينز" صوره الأولى من أقصى جنوب القمر، حيث لم تهبط أي مركبة فضائية على الإطلاق، وقد شاركت الشركة الأميركية الخاصة الاثنين صورتين على منصة "إكس".

وهبطت المركبة، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من أربعة أمتار، على سطح القمر في الساعة 23,23 بتوقيت جرينتش الخميس، في سابقة على صعيد الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً، كما أنها سابقة من نوعها لشركة خاصة.

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لكن مشكلات وانعطافات في مسار العملية، بينها خصوصاً عيوب شابت نظام الملاحة، أدت إلى تعقيد الهبوط النهائي، ليجد المسبار نفسه مستلقياً على جانب واحد بدلاً من الهبوط عمودياً.

ونشرت الشركة صورتين على منصة إكس، إحداهما لهبوط المركبة الفضائية والأخرى تم التقاطها بعد 35 ثانية من انقلابها على جانب واحد.
وتكشف هذه الصورة الأخيرة الغبار القمري للحفرة مالابيرت، في أقصى جنوب القمر حيث لم تهبط أي مركبة من قبل.
وتنقل المركبة خصوصاً أدوات علمية من وكالة ناسا، التي ترغب في استكشاف القطب الجنوبي للقمر قبل إرسال روادها إليه، ضمن مهام أرتيميس.

 

المصدر: وكالات
القمر
مسبار
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