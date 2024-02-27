«سانتوريني أبوظبي».. وجهة كل الفصول

أبوظبي (الاتحاد)

تنعم أبوظبي بأجواء سياحية مفعمة بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم، والتي تضيء على أبرز معالم الجذب فيها، وتهدف إلى استقطاب الزوار والسياح من مختلف الجنسيات. ومن العناوين اللافتة على قائمة منشآت الضيافة الاستثنائية، «أنانتارا سانتوريني أبوظبي»، الذي يستقدم فخامة بلدان بحر إيجة إلى شواطئ الإمارات. ويتخذ المنتجع البوتيكي موقعاً ساحلياً عند منتصف المسافة ما بين أبوظبي ودبي، ويجسّد أناقة وسحر الجزيرة اليونانية التي يحمل اسمها. وبتفرد مفهومه الراقي الذي يجمع بين نبض الطبيعة وسكونها، يرسي «سانتوريني أبوظبي» معايير جديدة لمفهوم الابتعاد عن صخب الحياة، حيث يُعتبر ملاذاً مصمّماً بعناية ليخاطب الحواس. ويكشف عن إطلالات آسرة على الخليج العربي على امتداد شرفاته التي تحوطه بأشعة الشمس الدافئة، وبين أحضان البحر الفيروزي. وتتميز مبانيه البيضاء بكونها منخفضة الارتفاع، إذ تستقي وحيها من مباني «سانتوريني» اليونانية، وتتماهى بسلاسة تامة مع الشاطئ المحيط به.

وتقدم الوجهة التي تجمع ما بين جمال البحر الأبيض المتوسط وأجواء منطقة الشرق الأوسط النابضة بالحيوية، تجارب متميزة مصممة للمجموعات، بحيث تجمع ما بين الخصوصية ووسائل الراحة العصرية وحفاوة الضيافة التقليدية والاحتفالات الشاطئية، مع توفير تجارب طعام لا تُضاهى مستوحاة من الأطباق الكلاسيكية اليونانية والمتوسطية، بما فيها الأسماك الطازجة واللحوم وتشكيلة من المنتجات العضوية.

وصرّح ديليب راجاكارير، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماينور الدولية، قائلاً: يسرّنا الارتقاء بمفهوم الفخامة الراقية في دولة الإمارات، مع إطلاق المنتجع البوتيكي الجديد، والذي يُعتبر خطوة ثابتة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية فاخرة لا تُضاهى.