الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«سانتوريني أبوظبي».. وجهة كل الفصول

«سانتوريني أبوظبي».. وجهة كل الفصول
27 فبراير 2024 15:51

أبوظبي (الاتحاد)
تنعم أبوظبي بأجواء سياحية مفعمة بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم، والتي تضيء على أبرز معالم الجذب فيها، وتهدف إلى استقطاب الزوار والسياح من مختلف الجنسيات. ومن العناوين اللافتة على قائمة منشآت الضيافة الاستثنائية، «أنانتارا سانتوريني أبوظبي»، الذي يستقدم فخامة بلدان بحر إيجة إلى شواطئ الإمارات. ويتخذ المنتجع البوتيكي موقعاً ساحلياً عند منتصف المسافة ما بين أبوظبي ودبي، ويجسّد أناقة وسحر الجزيرة اليونانية التي يحمل اسمها. وبتفرد مفهومه الراقي الذي يجمع بين نبض الطبيعة وسكونها، يرسي «سانتوريني أبوظبي» معايير جديدة لمفهوم الابتعاد عن صخب الحياة، حيث يُعتبر ملاذاً مصمّماً بعناية ليخاطب الحواس. ويكشف عن إطلالات آسرة على الخليج العربي على امتداد شرفاته التي تحوطه بأشعة الشمس الدافئة، وبين أحضان البحر الفيروزي. وتتميز مبانيه البيضاء بكونها منخفضة الارتفاع، إذ تستقي وحيها من مباني «سانتوريني» اليونانية، وتتماهى بسلاسة تامة مع الشاطئ المحيط به.
وتقدم الوجهة التي تجمع ما بين جمال البحر الأبيض المتوسط وأجواء منطقة الشرق الأوسط النابضة بالحيوية، تجارب متميزة مصممة للمجموعات، بحيث تجمع ما بين الخصوصية ووسائل الراحة العصرية وحفاوة الضيافة التقليدية والاحتفالات الشاطئية، مع توفير تجارب طعام لا تُضاهى مستوحاة من الأطباق الكلاسيكية اليونانية والمتوسطية، بما فيها الأسماك الطازجة واللحوم وتشكيلة من المنتجات العضوية.
وصرّح ديليب راجاكارير، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماينور الدولية، قائلاً: يسرّنا الارتقاء بمفهوم الفخامة الراقية في دولة الإمارات، مع إطلاق المنتجع البوتيكي الجديد، والذي يُعتبر خطوة ثابتة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية فاخرة لا تُضاهى. 

أخبار ذات صلة
«الشارقة لكتاب الطفل».. فتح باب المشاركة حتى 15 مارس
«إكسبوجر» ينطلق غداً بـ200 فعالية
آخر الأخبار
«الشارقة لكتاب الطفل».. فتح باب المشاركة حتى 15 مارس
الترفيه
«الشارقة لكتاب الطفل».. فتح باب المشاركة حتى 15 مارس
اليوم 18:15
من نسخة سابقة لـ«إكسبوجر»
الترفيه
«إكسبوجر» ينطلق غداً بـ200 فعالية
اليوم 18:09
قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
علوم الدار
قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
اليوم 18:04
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات
اليوم 17:53
سوق دبي المالي
اقتصاد
«باركن» تُعلن نيّتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©